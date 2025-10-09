Εσπασε ρεκόρ το ασήμι, άγγιξε τα 50 δολάρια

Το ασήμι άγγιξε το ψυχολογικό όριο των 50 δολαρίων για πρώτη φορά, ενισχυμένο από το ρεκόρ ανόδου του χρυσού, την αυξανόμενη ζήτηση από τους επενδυτές και το έλλειμμα προσφοράς.

Ειδικότερα, σημείωσε άνοδο 2,2% στα 50,01 δολάρια ανά ουγκιά, σημειώνει το Reuters. Το μέταλλο έχει κερδίσει περισσότερο από 73% φέτος, επωφελούμενο από τους ίδιους παράγοντες με αυτούς που οδήγησαν στην άνοδο του χρυσού, καθώς και από τη στενότητα στην αγορά spot.

Οι τιμές του χρυσού διατηρούνται πάνω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγκιά και σήμερα Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ η ευρύτερη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ, διατηρούν το αισιόδοξο κλίμα για το μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσού παραμένει σταθερή στα 4.038 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρούν κατά 0,2% στα 4.060 δολάρια.

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια ανά ουγκιά για πρώτη φορά την Τετάρτη, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4.059,05 δολαρίων.

«Η ενδιαφέρουσα πτυχή της αγοράς ασημιού είναι ότι οι καθαρές long θέσεις είναι μόνο ελαφρώς υψηλότερες, επομένως δεν πρόκειται για ράλι που βασίζεται σε κερδοσκοπικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν ορισμένα αρκετά σταθερά θεμελιώδη στοιχεία που συνδέονται με αυτήν την κίνηση στην τιμή του ασημιού», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής Ross Norman.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία, παράλληλα με τις ισχυρές αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, τις εισροές ETF, τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ και τις οικονομικές αβεβαιότητες που προκύπτουν από τους δασμούς, έχουν συμβάλει στην άνοδο του χρυσού.

Το μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο άνω του 53% σε ετήσια βάση και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από την πετρελαϊκή κρίση του 1979.

Ο χαλκός έφτασε σε υψηλό 16 μηνών, εν μέσω φόβων για έλλειψη ενός μετάλλου που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία. Η τιμή του αυξήθηκε στα 11.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο, μετά από σειρά διακοπών στην τροφοδοσία των ορυχείων.

Ο τριμηνιαίος δείκτης χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) αυξήθηκε κατά 3,1%, κοντά στο ιστορικό υψηλό των 11.104,50 δολαρίων που σημειώθηκε τον Μάιο του 2024.

Η πλατίνα σημειώνει άνοδο 0,1% στα 1.664,30 δολάρια. Το παλλάδιο κερδίζει 1,9% στα 1.476,35 δολάρια, φτάνοντας σε υψηλό άνω των δύο ετών.