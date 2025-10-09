#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εσπασε ρεκόρ το ασήμι, άγγιξε τα 50 δολάρια

Απέκτησε επιπλέον φόρα από το ρεκόρ ανόδου του χρυσού, την αυξανόμενη ζήτηση από τους επενδυτές και το έλλειμμα προσφοράς. Η γεωπολιτική και η οικονομική παράμετρος.

Εσπασε ρεκόρ το ασήμι, άγγιξε τα 50 δολάρια

Δημοσιεύθηκε: 9 Οκτωβρίου 2025 - 16:13

Το ασήμι άγγιξε το ψυχολογικό όριο των 50 δολαρίων για πρώτη φορά, ενισχυμένο από το ρεκόρ ανόδου του χρυσού, την αυξανόμενη ζήτηση από τους επενδυτές και το έλλειμμα προσφοράς.

Ειδικότερα, σημείωσε άνοδο 2,2% στα 50,01 δολάρια ανά ουγκιά, σημειώνει το Reuters. Το μέταλλο έχει κερδίσει περισσότερο από 73% φέτος, επωφελούμενο από τους ίδιους παράγοντες με αυτούς που οδήγησαν στην άνοδο του χρυσού, καθώς και από τη στενότητα στην αγορά spot.

Οι τιμές του χρυσού διατηρούνται πάνω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγκιά και σήμερα Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ η ευρύτερη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ, διατηρούν το αισιόδοξο κλίμα για το μέταλλο.

Η τιμή spot του χρυσού παραμένει σταθερή στα 4.038 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρούν κατά 0,2% στα 4.060 δολάρια.

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε τα 4.000 δολάρια ανά ουγκιά για πρώτη φορά την Τετάρτη, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4.059,05 δολαρίων.

«Η ενδιαφέρουσα πτυχή της αγοράς ασημιού είναι ότι οι καθαρές long θέσεις είναι μόνο ελαφρώς υψηλότερες, επομένως δεν πρόκειται για ράλι που βασίζεται σε κερδοσκοπικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν ορισμένα αρκετά σταθερά θεμελιώδη στοιχεία που συνδέονται με αυτήν την κίνηση στην τιμή του ασημιού», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής Ross Norman.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία, παράλληλα με τις ισχυρές αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες, τις εισροές ETF, τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ και τις οικονομικές αβεβαιότητες που προκύπτουν από τους δασμούς, έχουν συμβάλει στην άνοδο του χρυσού.

Το μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο άνω του 53% σε ετήσια βάση και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από την πετρελαϊκή κρίση του 1979.

Ο χαλκός έφτασε σε υψηλό 16 μηνών, εν μέσω φόβων για έλλειψη ενός μετάλλου που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία. Η τιμή του αυξήθηκε στα 11.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο, μετά από σειρά διακοπών στην τροφοδοσία των ορυχείων.

Ο τριμηνιαίος δείκτης χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) αυξήθηκε κατά 3,1%, κοντά στο ιστορικό υψηλό των 11.104,50 δολαρίων που σημειώθηκε τον Μάιο του 2024.

Η πλατίνα σημειώνει άνοδο 0,1% στα 1.664,30 δολάρια. Το παλλάδιο κερδίζει 1,9% στα 1.476,35 δολάρια, φτάνοντας σε υψηλό άνω των δύο ετών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ντάλιο: Οι επενδυτές πρέπει να έχουν 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό

Η Κομισιόν θα προτείνει δασμούς 50% στις εισαγωγές χάλυβα

Εκτίναξη του χρυσού στο $4.900 βλέπει η Goldman Sachs

Εσπασε το φράγμα των $4.000 ο χρυσός, ρεκόρ για Bitcoin και crypto-ΕΤF

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο