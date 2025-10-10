Επιχειρήσεις: Πώς «κλειδώνουν» χαμηλά επιτόκια για πολλά χρόνια

Μπορεί οι ελληνικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν με έντονο τρόπο το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους -το οποίο είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με την Ευρώπη και ακόμη μεγαλύτερο σε σύγκριση με τις χώρες της Ασίας-, ωστόσο φαίνεται να έχουν απαλλαγεί από τον πάλαι ποτέ πονοκέφαλο των πολύ υψηλότερων επιτοκίων.

Σύμφωνα με οικονομικό διευθυντή εισηγμένης εταιρείας, το κόστος του χρήματος έχει περιοριστεί σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο λόγω της γενικότερης υποχώρησης του Euribor, αλλά και εξαιτίας του ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να ψαλιδίσουν τα spreads (περιθώριο, πέραν του Euribor) στα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Σε ό,τι αφορά το μέσο Euribor -ακόμη και αν υποθέσουμε ότι η ΕΚΤ δεν θα προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων έως και τα τέλη του 2026- βρίσκεται φέτος σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρυσι και πολύ πιθανόν την επόμενη χρονιά να κινηθεί και λίγο πιο κάτω.

Όσο για τη μείωση των spreads, αυτή είναι το αποτέλεσμα της γενικότερης βελτίωσης της οικονομίας, η οποία με τη σειρά της επέτρεψε σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (κυρίως των μεγάλων σε μέγεθος) να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους διάρθρωση.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη παράγοντας μείωσης του μέσου κόστους χρηματοδότησης και αφορά εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν αντλήσει δανειακά κεφάλαια μέσα από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, με σκοπό να χρηματοδοτήσουν επενδυτικά προγράμματα που εμπίπτουν στους πυλώνες του Ταμείου (π.χ. εξωστρέφεια, πράσινη μετάβαση, κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές, το 40% της επένδυσης (αυτό που προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης) είναι πολύ χαμηλού επιτοκίου, επηρεάζοντας έτσι πτωτικά το μέσο κόστος χρηματοδότησης μιας εταιρείας.

Ακόμη πιο ευχάριστη εξέλιξη για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι στην παρούσα φάση είναι σε θέση να «κλειδώσουν» χαμηλά επιτόκια σε μεσομακροπρόθεσμη βάση, δηλαδή για περιόδους που μπορεί να κυμαίνονται από δύο έως και δεκαπέντε έτη.

Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τους τελευταίους μήνες, τόσο η Αεροπορία Αιγαίου όσο και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησαν σε εκδόσεις εταιρικών ομολόγων μέσω του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, αντλώντας αθροιστικά 750 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 3,7% και 3,2% αντίστοιχα, «κλειδωμένο» για τα επόμενα επτά έτη! Σύμφωνα με χρηματιστηριακούς παράγοντες, υπάρχουν και άλλες εταιρείες που εξετάζουν την έκδοση εταιρικού ομολόγου μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Πέραν αυτών, προκειμένου οι εταιρείες να κλειδώσουν το κόστος χρήματος που αντιμετωπίζουν για μια σειρά ετών, προσφέρεται και η αγορά παραγώγων. Συγκεκριμένα μέσω των προϊόντων ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swaps, IRS), οι επιχειρήσεις μπορούν να κλειδώσουν για τη χρονική διάρκεια που επιθυμούν το Euribor, δηλαδή το μεταβλητό μέρος του δανείου τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια του IRS οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα ρευστοποίησής του, καταγράφοντας κέρδη ή ζημίες ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τη διεθνή πορεία των επιτοκίων.

Στον παρατιθέμενο πίνακα (πηγή Κύκλος Χρηματιστηριακή) παρουσιάζονται τα επιτόκια στα οποία μπορούσε κάποιος το μεσημέρι της Πέμπτης 9/10/2025 να «κλειδώσει» το Euribor για χρονικό διάστημα από ένα έως και δεκαπέντε χρόνια.

Ενδεικτικό είναι ότι μια εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει ετήσιο Euribor 2,22% για τρία έτη, 2,38% για πέντε έτη, 2,51% για επτά έτη, 2,69% για δέκα έτη και 2,87% για δεκαπέντε έτη!

Το «κλειδωμένο» κόστος χρήματος, και μάλιστα σε χαμηλά επίπεδα, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση (και κατ’ επέκταση και για τους μετόχους της), καθώς αυτό περιορίζει μια σειρά κινδύνων και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση μιας εταιρείας να προγραμματίσει με μεγαλύτερη άνεση την επενδυτική, την τιμολογιακή και την πιστωτική της πολιτική.

IRS: Επιτόκιο «κλειδώματος» Euribor

Πηγή: Κύκλος Χρηματιστηριακή