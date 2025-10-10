Χρηματιστήριο: Aποτιμήσεις και κρίσιμα όρια για ΓΕΚ-Τέρνα και Aktor

Δύο εγχώριες μετοχές με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και πιθανόν υψηλά περιθώρια ανόδου στο ταμπλό του ΧΑ είναι ο όμιλος Aktor και ο όμιλος της ΓΕΚ Τέρνα.

Η απόδοσή τους από τις αρχές του έτους είναι αρκετά διαφορετικές, με +76% για τη ΓEΚ Τέρνα, ενώ η μετοχή της Aktor σπάει τα κοντέρ με απόδοση +80% περίπου, η πρώτη μεταξύ των μη τραπεζικών μετοχών στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Oι δύο μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες σε υψηλά πολυετίας και φαίνεται να έχουν γυρίσει σελίδα σε οικονομικούς όρους.

Η αισιοδοξία για την πορεία του ομίλου Aktor αποτυπώνεται και στις πρόσφατες επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €623 εκατ., αυξημένος κατά 17% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα €74 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ το EBITDA του ομίλου υπερδιπλασιάστηκε και προσέγγισε τα €65 εκατ., αυξημένο κατά 112% σε σύγκριση με πέρυσι.

Η καθαρή κερδοφορία ήταν €17 εκατ., αυξημένη κατά 46% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το ανεκτέλεστο ανέρχεται σε €4,3 δισ., στο οποίο περιλαμβάνονται δεκάδες έργα, ανάμεσα στα οποία σημαντικά συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά και κτιριακά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Την ίδια στιγμή, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε κερδοφορία στο α’ εξάμηνο στα 68,1 εκατ. ευρώ έναντι 49,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,5%.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,957 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,6%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) αυξήθηκε κατά 84,4% ανερχόμενη σε 317,5 εκατ. ευρώ.

Όλα τα παραπάνω έχουν προτρέψει τους αναλυτές να προχωρήσουν σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων τους για τη μετοχή από €27 έως €31 (AXIA, WOOD, Euroxx, Mediobanca και Piraeus Sec.).

Στην πρόσφατη αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή, η ιταλική τράπεζα Mediobanca εξήρε το θετικό outlook για ισχυρή και διατηρήσιμη αύξηση σε έσοδα και κερδοφορία, καθώς και για την ανταμοιβή των μετόχων. Επίσης, ανέφερε ότι η διοίκηση κατά το conference call αναλυτών τόνισε ότι αυτή την περίοδο εξετάζονται πολλές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω της ανάληψης νέων έργων.

Η τεχνική εικόνα των δύο μετοχών

Για τον όμιλο Aktor, η τεχνική εικόνα συνεχίζει σε ένα ξεκάθαρο ανοδικό momentum, με το πάνω όριο του εύρους διακύμανσης στα 13 ευρώ και το κάτω στην περιοχή των 5 ευρώ. Ο τίτλος βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από το pivot point των 9,8 ευρώ και σαφώς υψηλότερα του εκθετικού κινητού μέσου όρου των 55 εβδομάδων (ΕΚΜΟ 55 εβδομάδων). Σημαντικές στηρίξεις πλέον τα 7 ευρώ ανά μετοχή.

Η είσοδος στον δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap έχει αυξήσει σίγουρα την εμπορευσιμότητα αλλά κυρίως την αναγνωρισιμότητα της μετοχής για τα ξένα χαρτοφυλάκια. Απώτερος τεχνικός στόχος τα 13 ευρώ, με ενδιάμεσους σταθμούς τα 9,8-10 ευρώ.

Το διάγραμμα της Aktor

Για τη μετοχή της ΓEΚ Τέρνα, η παραμονή της κοντά στα 22-23 ευρώ δείχνει το range που προσπαθεί να διασπάσει για να κινηθεί υψηλότερα. Ο τίτλος φαίνεται να έχει πραγματοποιήσει μια σημαντική κορυφή και αυτό παραμένει το σημείο εστίασης στο κοντινό μέλλον. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, ο ταλαντωτής RSI δείχνει ότι έχει φτάσει την υπεραγορασμένη περιοχή και ίσως να χρειάζεται μια «ανάσα» στον ανοδικό δρόμο. Η ανοδική συνέχεια θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα 25 ευρώ, ενώ στα 19,7-20 ευρώ είναι η ζώνη άμυνας στο τρέχον ανοδικό κύμα.

Το διάγραμμα της ΓEΚ Τέρνα

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.