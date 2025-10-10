#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χρηματιστήριο: Aποτιμήσεις και κρίσιμα όρια για ΓΕΚ-Τέρνα και Aktor

Δύο μετοχές διαπραγματεύσιμες σε υψηλά πολυετίας, που έχουν γυρίσει σελίδα σε οικονομικούς όρους. Οι αποδόσεις που προσέφεραν από την αρχή του χρόνου. Ποια είναι τα κρίσιμα επίπεδα.

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 07:33

Δύο εγχώριες μετοχές με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και πιθανόν υψηλά περιθώρια ανόδου στο ταμπλό του ΧΑ είναι ο όμιλος Aktor και ο όμιλος της ΓΕΚ Τέρνα.

Η απόδοσή τους από τις αρχές του έτους είναι αρκετά διαφορετικές, με +76% για τη ΓEΚ Τέρνα, ενώ η μετοχή της Aktor σπάει τα κοντέρ με απόδοση +80% περίπου, η πρώτη μεταξύ των μη τραπεζικών μετοχών στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Oι δύο μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες σε υψηλά πολυετίας και φαίνεται να έχουν γυρίσει σελίδα σε οικονομικούς όρους.

Η αισιοδοξία για την πορεία του ομίλου Aktor αποτυπώνεται και στις πρόσφατες επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €623 εκατ., αυξημένος κατά 17% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα €74 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ το EBITDA του ομίλου υπερδιπλασιάστηκε και προσέγγισε τα €65 εκατ., αυξημένο κατά 112% σε σύγκριση με πέρυσι.

Η καθαρή κερδοφορία ήταν €17 εκατ., αυξημένη κατά 46% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το ανεκτέλεστο ανέρχεται σε €4,3 δισ., στο οποίο περιλαμβάνονται δεκάδες έργα, ανάμεσα στα οποία σημαντικά συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά και κτιριακά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Την ίδια στιγμή, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε κερδοφορία στο α’ εξάμηνο στα 68,1 εκατ. ευρώ έναντι 49,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,5%.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 1,957 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,6%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) αυξήθηκε κατά 84,4% ανερχόμενη σε 317,5 εκατ. ευρώ.

Όλα τα παραπάνω έχουν προτρέψει τους αναλυτές να προχωρήσουν σε αναβάθμιση των τιμών-στόχων τους για τη μετοχή από €27 έως €31 (AXIA, WOOD, Euroxx, Mediobanca και Piraeus Sec.).

Στην πρόσφατη αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή, η ιταλική τράπεζα Mediobanca εξήρε το θετικό outlook για ισχυρή και διατηρήσιμη αύξηση σε έσοδα και κερδοφορία, καθώς και για την ανταμοιβή των μετόχων. Επίσης, ανέφερε ότι η διοίκηση κατά το conference call αναλυτών τόνισε ότι αυτή την περίοδο εξετάζονται πολλές ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω της ανάληψης νέων έργων.

Η τεχνική εικόνα των δύο μετοχών

Για τον όμιλο Aktor, η τεχνική εικόνα συνεχίζει σε ένα ξεκάθαρο ανοδικό momentum, με το πάνω όριο του εύρους διακύμανσης στα 13 ευρώ και το κάτω στην περιοχή των 5 ευρώ. Ο τίτλος βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από το pivot point των 9,8 ευρώ και σαφώς υψηλότερα του εκθετικού κινητού μέσου όρου των 55 εβδομάδων (ΕΚΜΟ 55 εβδομάδων). Σημαντικές στηρίξεις πλέον τα 7 ευρώ ανά μετοχή.

Η είσοδος στον δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap έχει αυξήσει σίγουρα την εμπορευσιμότητα αλλά κυρίως την αναγνωρισιμότητα της μετοχής για τα ξένα χαρτοφυλάκια. Απώτερος τεχνικός στόχος τα 13 ευρώ, με ενδιάμεσους σταθμούς τα 9,8-10 ευρώ.

Το διάγραμμα της Aktor

Για τη μετοχή της ΓEΚ Τέρνα, η παραμονή της κοντά στα 22-23 ευρώ δείχνει το range που προσπαθεί να διασπάσει για να κινηθεί υψηλότερα. Ο τίτλος φαίνεται να έχει πραγματοποιήσει μια σημαντική κορυφή και αυτό παραμένει το σημείο εστίασης στο κοντινό μέλλον. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, ο ταλαντωτής RSI δείχνει ότι έχει φτάσει την υπεραγορασμένη περιοχή και ίσως να χρειάζεται μια «ανάσα» στον ανοδικό δρόμο. Η ανοδική συνέχεια θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα 25 ευρώ, ενώ στα 19,7-20 ευρώ είναι η ζώνη άμυνας στο τρέχον ανοδικό κύμα.

Το διάγραμμα της ΓEΚ Τέρνα

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

