ONYX: Το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Η εταιρεία “ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι από την 9.10.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 9.10.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των 68.926.799 υφιστάμενων Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 26.06.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 16.09.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

H διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.A θα πραγματοποιηθεί την 10.09.2025 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. θα πραγματοποιηθεί την 13.10.2025.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. παρουσιάζεται ακολούθως:

8.10.2025: Διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων Εισαγωγής και διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

9.10.2025: Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

9.10.2025: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου

9.10.2025: Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στις ιστοσελίδες του Χ.Α. και του Συμβούλου Εισαγωγής

10.10.2025: Ανακοίνωση της Εταιρείας, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., για: την Τιμή Έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. και τη διαγραφή των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης. των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α..

10.10.2025: Διαγραφή των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

13.10.2025: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στον ιστότοπο της Εταιρείας.