JP Morgan: Γιατί βλέπει «μισοάδειο» το ποτήρι της αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου

Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τον FTSE/Russell στη βαθμίδα των ανεπτυγμένων αγορών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2026, δεν ενθουσίασε τη JP Morgan.

Σε σχόλιο με τίτλο «Yes, we are unhappy that FTSE upgraded Greece to DM», ο οίκος παραδέχεται ότι η εξέλιξη ήταν απολύτως αναμενόμενη, ωστόσο εκτιμά πως μπορεί να αποβεί εις βάρος του ενδιαφέροντος για το ελληνικό χρηματιστήριο.

Η επενδυτική τράπεζα σημειώνει ότι η απόφαση της FTSE συνεπάγεται μικρές παθητικές εκροές ύψους περίπου 112,8 εκατ. δολαρίων, με τη στάθμιση της Ελλάδας να περιορίζεται από 0,70% στον δείκτη FTSE Emerging Markets σε μόλις 0,27% στον ευρύτερο FTSE All-Cap ex US.

Αν και η J.P. Morgan παραμένει «overweight» στην Ελλάδα στις στρατηγικές της για την περιοχή CEEMEA και τις αναδυόμενες αγορές, λόγω της ισχυρής πορείας του ΑΕΠ, της προσδοκώμενης ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου και του discount των ελληνικών τραπεζών έναντι των ευρωζωνικών, θεωρεί ότι η μετακίνηση σε ανεπτυγμένη κατηγορία θα μειώσει τη διεθνή προβολή της αγοράς.

«Όταν η επενδυτική βάση μετακινείται από τους country-focused EM επενδυτές σε pan-European διαχειριστές, η ορατότητα εξαφανίζεται», σχολιάζει με νόημα η ομάδα του David Aserkoff.

Καμία ελληνική τράπεζα δεν συγκαταλέγεται στις 50 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές εταιρείες, η ΔΕΗ είναι 25η σε σύνολο 26 στον δείκτη ευρωπαϊκών utilities, ενώ η Jumbo κατατάσσεται 42η από τις 46 στον κλάδο consumer discretionary.

Ενδεικτικά, η Metlen –που μετέφερε την κύρια διαπραγμάτευσή της από την Αθήνα στο Λονδίνο– εμφανίζει σήμερα μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών €5,1 εκατ. στο LSE, έναντι €9,8 εκατ. που είχε στην Αθήνα πριν την εισαγωγή της στον FTSE 100.

Η JP Morgan υπενθυμίζει ότι κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και το 2001, όταν η προηγούμενη αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά οδήγησε σε απότομη πτώση του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών. «Κάποιοι επενδυτές των EM είναι overweight στην Ελλάδα και θέλουν να παραμείνει στην κατηγορία τους. Δεν έχουμε ακούσει κανέναν επενδυτή ανεπτυγμένων αγορών να ζητά την ένταξή της στα DM benchmarks», σημειώνει δηκτικά ο οίκος.

Στο ίδιο πλαίσιο, η J.P. Morgan παραπέμπει και στο σενάριο μελλοντικής αναβάθμισης από τον MSCI, που για την ώρα έχει αναβληθεί λόγω έλλειψης επαρκούς βάθους και εμπορευσιμότητας στις ελληνικές μετοχές.

Εφόσον τηρηθεί το «by-the-rulebook» χρονοδιάγραμμα, μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ανακοινωθεί το 2026 και να υλοποιηθεί το 2028, με σαφώς μεγαλύτερο αντίκτυπο στις ροές, καθώς ο MSCI αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των παθητικών κεφαλαίων.

Η ουσία, όπως υπονοεί το σχόλιο της αμερικανικής τράπεζας, είναι ότι οι αναβαθμίσεις δεν είναι πάντα συνώνυμες με περισσότερη προσοχή ή περισσότερα κεφάλαια. Κάποιες φορές, η «προαγωγή» σημαίνει απλώς ότι αλλάζει η αίθουσα –και αδειάζουν οι θέσεις των θεατών.