Εκτακτα αποτελέσματα «θολώνουν» την εικόνα για 15 εισηγμένες

Η δημοσίευση των φετινών εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την άποψη ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να ενδιαφέρονται μόνο για την εξέλιξη των κερδών μιας εταιρείας, αλλά να προχωρούν σε προσεκτική ανάγνωση του συνόλου των λογιστικών καταστάσεων.
Ένας από τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να συμβαίνει αυτό είναι η στρέβλωση της πραγματικής εικόνας για την πορεία μιας εταιρείας, που μπορεί να συμβεί λόγω των αποκαλούμενων έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων.
Οι επενδυτές για παράδειγμα θα πρέπει στις εταιρείες ακινήτων να εστιάζουν κυρίως στις λειτουργικές τους επιδόσεις και λιγότερο σε εκείνες που επηρεάζονται από την αποτίμηση των εύλογων αξιών των επενδύσεών τους.
Επίσης, η υποχώρηση (αύξηση) των τρεχουσών τιμών στο πετρέλαιο και σε άλλα εμπορεύματα (π.χ. χάλυβας) οδηγεί σε ζημίες (κέρδη) από την αποτίμηση των αποθεμάτων των εταιρειών του κλάδου, χωρίς αυτά να οφείλονται σε λειτουργικούς λόγους.
Σε κάθε περίπτωση, το Euro2day.gr παρουσιάζει σήμερα -ενδεικτικά- δεκαπέντε περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών, όπου τα φετινά τους αποτελέσματα δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περυσινά:
- Δεν επαναλήφθηκαν φέτος τα έκτακτα έσοδα που είχε εισπράξει η Jumbo κατά το πρώτο μισό του 2024 από είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης.
- Η Attica Group εμφάνισε στο α’ εξάμηνο ζημίες 52,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες ύψους 17,3 εκατ. ευρώ. Κατά το πρώτο μισό του 2024 τα επαναλαμβανόμενα κονδύλια ήταν -σε αθροιστική βάση- θετικά.
- H Qualco, παρά την αύξηση του EBITDA κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο από τα 10 στα 13 εκατ. ευρώ, εμφάνισε ζημιογόνο αποτέλεσμα που το απέδωσε σε μια σειρά έκτακτων επιβαρύνσεων.
- Στην περίπτωση της Lavipharm, τα καθαρά εξαμηνιαία κέρδη υποχώρησαν από τα 7,7 στα 2,6 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους 5,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024, που προέκυψε από την απόφαση του ομίλου να προχωρήσει σε εκκαθάριση θυγατρικών με σωρευμένες ζημίες προηγούμενων ετών.
- H MIG υποχρεώθηκε στο α’ εξάμηνο σε ζημία 850 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 5,45 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Πέρυσι, ωστόσο, τα αποτελέσματα είχαν επηρεαστεί (εκτάκτως) θετικά κατά 5,76 εκατ. ευρώ, λόγω αναδιάρθρωσης δανεισμού.
- Στην ΕΚΤΕΡ, η καθαρή κερδοφορία υποχώρησε από τα 5,2 στα 4,5 εκατ. ευρώ, με τη διαφορά ότι κατά το πρώτο μισό του 2024 είχαν προκύψει έκτακτα έσοδα 4,3 εκατ. ευρώ «από απόκτηση θυγατρικής».
- Τα κέρδη της Real Consulting θα επηρεαστούν το 2025 αρνητικά κατά 872 χιλ. ευρώ εξαιτίας του προγράμματος stock options σε στελέχη της εταιρείας (πρόκειται για λογιστική επιβάρυνση που δεν μειώνει το ταμείο, δεν αυξάνει υποχρεώσεις, ούτε επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια). Ανάλογες επιβαρύνσεις θα υπάρξουν και σε άλλες εισηγμένες του κλάδου πληροφορικής.
- Η διάθεση stock options και τα έξοδα προβολής για την είσοδο της Fais Group στο ΧΑ οδήγησαν σε υποχώρηση τα εξαμηνιαία κέρδη, παρά το ότι σε συγκρίσιμη βάση εμφάνισαν άνοδο 6% (από τα 5,5 στα 5,8 εκατ. ευρώ).
- Η Unibios εκποίησε μέρος του ακινήτου της στη Μαγνησία με αγοραστή τον όμιλο Metlen. Η συναλλαγή αυτή αποτυπώθηκε ήδη το πρώτο εξάμηνο του 2025 και οδήγησε σε έκτακτα κέρδη. Επιπρόσθετα, το 2024 υπήρξαν έκτακτα μη λειτουργικά κονδύλια (ζημία από διακοπή δραστηριότητας) που φέτος δεν θα επαναληφθούν.
- Η ολοκλήρωση της πώλησης του ακινήτου των πρώην εγκαταστάσεων της Cardico στο Σχηματάρι αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο μισό του 2025 και αυτό αναμένεται να προσθέσει έκτακτη κερδοφορία στη Βογιατζόγλου.
- Η Ίλυδα εμφάνισε πολύ σημαντική αύξηση καθαρών κερδών το πρώτο φετινό εξάμηνο, καθώς τα καθαρά κέρδη ανέβηκαν από το 1,15 στο 1,594 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τόσο στο φετινό όσο και στο περυσινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα, η φορολογία ήταν θετική (+50 και +25 χιλ. ευρώ αντίστοιχα) λόγω ύπαρξης αναβαλλόμενης φορολογίας.
- Στην AVE προέκυψε φέτος έκτακτη κερδοφορία 2,42 εκατ. ευρώ (κέρδη από αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων).
- Ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου λογιστικοποίησε το πρώτο μισό του 2025 έκτακτα κέρδη 4,029 εκατ. ευρώ («έσοδα από διαφορά προεξόφλησης άτοκων υποχρεώσεων) μετά από αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του.
- Μπήτρος και Βιοτέρ ενέγραψαν πολύ υψηλή κερδοφορία στο πρώτο μισό της φετινής χρονιάς, εξαιτίας κουρεμάτων στις δανειακές τους υποχρεώσεις.