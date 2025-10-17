Εκτακτα αποτελέσματα «θολώνουν» την εικόνα για 15 εισηγμένες

Η δημοσίευση των φετινών εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την άποψη ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να ενδιαφέρονται μόνο για την εξέλιξη των κερδών μιας εταιρείας, αλλά να προχωρούν σε προσεκτική ανάγνωση του συνόλου των λογιστικών καταστάσεων.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να συμβαίνει αυτό είναι η στρέβλωση της πραγματικής εικόνας για την πορεία μιας εταιρείας, που μπορεί να συμβεί λόγω των αποκαλούμενων έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων.

Οι επενδυτές για παράδειγμα θα πρέπει στις εταιρείες ακινήτων να εστιάζουν κυρίως στις λειτουργικές τους επιδόσεις και λιγότερο σε εκείνες που επηρεάζονται από την αποτίμηση των εύλογων αξιών των επενδύσεών τους.

Επίσης, η υποχώρηση (αύξηση) των τρεχουσών τιμών στο πετρέλαιο και σε άλλα εμπορεύματα (π.χ. χάλυβας) οδηγεί σε ζημίες (κέρδη) από την αποτίμηση των αποθεμάτων των εταιρειών του κλάδου, χωρίς αυτά να οφείλονται σε λειτουργικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση, το Euro2day.gr παρουσιάζει σήμερα -ενδεικτικά- δεκαπέντε περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών, όπου τα φετινά τους αποτελέσματα δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περυσινά: