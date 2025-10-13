Eurobank Equities: Τα ψιλά γράμματα του ντιλ ΟΠΑΠ-Allwyn

Η Allwyn και η OΠΑΠ ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να συγχωνευθούν μέσω μιας ανταλλαγής μετοχών, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο παγκοσμίως φορέα λοταριών και τυχερών παιχνιδιών, με συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων €16 δισ. επισημαίνει η Eurobank Equities σε μια πρώτη ανάγνωση του ντιλ.

Η νέα οντότητα θα διατηρήσει τη διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ, ενώ θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η οντότητα θα μετονομαστεί σε Allwyn και θα μεταφερθεί στη Ελβετία, ευθυγραμμιζόμενη με την παγκόσμια έδρα της Allwyn.

Η Allwyn, η οποία ήδη κατέχει το 51,8% της OPAP, θα διατηρήσει το 78,5% της συγχωνευμένης οντότητας, αφήνοντας στους μετόχους μειοψηφίας της OPAP το 21,5%. Η συναλλαγή, που εγκρίθηκε ομόφωνα και από τα δύο διοικητικά συμβούλια, θα υλοποιηθεί μέσω μεταφοράς των δραστηριοτήτων της ΟΠAΠ σε ελληνικές θυγατρικές, ακολουθούμενης από διασυνοριακή μετατροπή στο Λουξεμβούργο και επακόλουθη μεταφορά στην Ελβετία.

Η ολοκλήρωση στοχεύεται για το 1ο εξάμηνο 2026, υπό την προϋπόθεση των εγκρίσεων μετόχων και ρυθμιστικών αρχών. Οι μέτοχοι που διαφωνούν μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα εξόδου στην τιμή €19,04 ανά μετοχή, με τη συμφωνία να είναι δεσμευτική εφόσον λιγότερο από 5% του μετοχικού κεφαλαίου ασκήσει το δικαίωμα εξόδου.

Η συγχώνευση μετασχηματίζει το στρατηγικό πεδίο της ΟΠΑΠ. Η νέα Allwyn θα παράγει €5,2 δισ. καθαρών εσόδων και €1,9 δισ. προ φόρων EBITDA pro forma, καλύπτοντας 7 αγορές λοταριών και γρήγορα αναπτυσσόμενα ψηφιακά κάθετα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των Betano, Novibet και PrizePicks (υπό ολοκλήρωση).

Περίπου το 55% των καθαρών εσόδων από παιχνίδια θα προέρχεται από το διαδίκτυο, δίνοντας στην ομάδα σαφή έκθεση στις παγκόσμιες τάσεις ψηφιοποίησης. Παρέχει επίσης στους μετόχους μειοψηφίας πρόσβαση σε μια υψηλότερης ανάπτυξης, γεωγραφικά διαφοροποιημένη, τεχνολογικά υποστηριζόμενη επιχείρηση, ειδικά καθώς το προκαταβληθέν όφελος GGR στην Ελλάδα για την ΟΠΑΠ (αξίας περίπου €235 εκατ. EBITDA ετησίως) πιθανότατα θα εκλείψει μετά το 2030.

Στις pro forma εκτιμήσεις της Eurobank Equities, η αξία ιδίων κεφαλαίων της συγχωνευμένης οντότητας €16,2 δισ. και η συμμετοχή μειοψηφίας της OPAP 21,5% σημαίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Allwyn έχουν αποτιμηθεί σε λίγο πάνω από 13x EV/EBITDA, αρκετά λογικό δεδομένου του παγκόσμιου εύρους και του προφίλ ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η συναλλαγή δεν φαίνεται να προσέδωσε premium σε καμία από τις δύο πλευρές — απλώς συνδυάζει μια «δίκαιη» αποτίμηση για κάθε μέρος σε μία δομή.

Σημειώνουμε ότι οι μέτοχοι της OΠΑΠ θα λάβουν, πέρα από το ήδη ανακοινωθέν ενδιάμεσο μέρισμα (€0,50, τον Νοέμβριο), επιστρεφόμενα μετρητά €0,80 (ως υπόλοιπο DPS για το FY25) μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, η διοίκηση δεσμεύεται για ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1/μετοχή από το FY26 και μετά, ευθυγραμμισμένο με την τρέχουσα πολιτική της ΟΠAΠ (αν και με πολύ χαμηλότερη απόδοση).

Κατά την άποψή μας, η συναλλαγή εξυπηρετεί κυρίως τον στόχο της Allwyn να εξασφαλίσει ένα δημόσιο όχημα εισαγωγής, παρά να απελευθερώσει ουσιαστικό upside για τους μετόχους μειοψηφίας της OΠΑΠ. Αναμορφώνει θεμελιωδώς το επενδυτικό προφίλ της ΟΠAΠ, απομακρύνοντάς την από τη μακροχρόνια ελκυστικότητά της ως υψηλής απόδοσης, αμυντική μετοχή που προτιμούσαν τα κεφάλαια εισοδήματος, και κατευθύνοντάς την προς ένα πιο μοχλευμένο, αναπτυξιακό σχήμα.

Η πολύπλοκη δομή της συμφωνίας, με προνομιούχες μετοχές και διασυνοριακά βήματα, αυξάνει τον κίνδυνο εκτέλεσης και διακυβέρνησης, ενώ η pro forma μόχλευση (στόχος 2,5x) είναι κάπως υψηλότερη από αυτή στην οποία ήταν συνηθισμένοι οι επενδυτές της OΠΑΠ.