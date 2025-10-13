ΟΔΔΗΧ: Αναβάλλεται η δημοπρασία ομολόγων στις 15 Οκτωβρίου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε: 13 Οκτωβρίου 2025 - 17:32

Την αναβολή της προγραμματισμένης δημοπρασίας ομολόγων την ερχόμενη Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). 

«O ΟΔΔΗΧ ανακοινώνει ότι η δημοπρασία ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για την 15η Οκτωβρίου 2025 δε θα πραγματοποιηθεί», αναφέρει ο οργανισμός στην ανακοίνωσή του. 

Αυτή είναι η έκτη αναβολή δημοπρασίας ομολόγων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς, με τις πέντε προηγούμενες να γίνονται στο πλαίσιο της στρατηγικής του οικονομικού επιτελείου αναφορικά με την έξοδο της χώρας στις αγορές. Υπενθυμίζεται, ότι σε μία εξ αυτών (στις 15 Ιανουαρίου) ακολούθησε έκδοση κοινοπρακτικής ομολογιακής έκδοσης. 

 

 

