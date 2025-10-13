CPLP Shipping: Όγδοη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού, από 22/10 η καταβολή

Η CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 22.10.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την όγδοη Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 22.04.2025 έως 22.10.2025, είναι η Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του όγδοου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την όγδοη Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2,020,625.00 Ευρώ, ήτοι ποσό 13.4708333333 Ευρώ ανά ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 Ευρώ, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,65% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 150.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025.