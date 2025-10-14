Στα €47 δισ. αυξήθηκε το ενεργητικό των Ελλήνων θεσμικών το γ' τρίμηνο

Με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το γ' τρίμηνο του 2025 για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών, όπως επισημαίνει στο τελευταίο της ενημερωτικό δελτίο η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 διαμορφώθηκε στα €47,1 δισ., αυξημένο κατά 5,43% από το προηγούμενο τρίμηνο και 19,93% από το τέλος του 2024.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.09.2025 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

Στις 30.09.2025, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 6,6% από το προηγούμενο τρίμηνο και 26,6% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €28 δισ . (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €21,79 δισ. αύξηση 22% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €6,23 δισ. αύξηση 46% από την αρχή του έτους).

παρουσίασε από το προηγούμενο τρίμηνο και από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε . (Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ν.4099/12 €21,79 δισ. αύξηση 22% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. €6,23 δισ. αύξηση 46% από την αρχή του έτους). Οι ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. συνέχισαν την αυξητική τους πορεία το τρίτο τρίμηνο του 2025 και ανήλθαν σε €1,33 δισ., με συνολικές εισροές από την αρχή τους έτους €4,23 δισ. Οι θετικές ροές επικεντρώνονται κυρίως στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με εισροές € 2,59 δισ. από την αρχή του έτους. Ειδικότερα, εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης -Target Maturity Funds- με νέα κεφάλαια επενδυτών που επιλέγουν την κατηγορία αυτή για την δυνατότητα που δίνει να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα. Σημαντικές εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί και στους Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδος €432 εκ., στους Σύνθετους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ειδικού Τύπου €350 εκ. και στους Μικτούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. €341 εκ.

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 52 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €2,46 δισ.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Δείκτη 44,10%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 37,17%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ευρωζώνης 12,06%

Μικτοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 11,51%

Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 10,06%

Επίσης: