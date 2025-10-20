Jefferies: Ανεβάζει τον πήχη για την Τράπεζα Πειραιώς στα €8,30

Την εμπιστοσύνη της στην πορεία της Τράπεζας Πειραιώς επαναβεβαιώνουν η Jefferies και ο Άλεξ Δημητρίου, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα €8,30 (από €7,55) και διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» (Buy).

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι το τρίτο τρίμηνο του 2025 θα κινηθεί «άνετα εντός στόχων», επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα των βασικών μεγεθών της τράπεζας και την ισχυρή πιστωτική της επέκταση.

Η Jefferies παρουσιάζει τρία σενάρια για τη μετοχή. Πέραν του βασικού, στο αισιόδοξο σενάριο η τιμή-στόχος είναι €9,90 (+39%), με βελτιωμένη απόδοση 16% και περιορισμένο CoR (30 μ.β.), ενώ στο αρνητικό σενάριο, η τιμή-στόχος είναι €4,55 (-36%), σε περίπτωση επιδείνωσης της ποιότητας ενεργητικού και αύξησης των προβλέψεων στο 1%.

Η Jefferies σημειώνει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να μείνουν σταθερά στα €474 εκατ., καθώς οι χαμηλότερες αποδόσεις δανείων λόγω επιτοκίων αντισταθμίζονται από μειωμένο κόστος καταθέσεων και αυξημένα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο τίτλων.

Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση εκτιμάται στα €700 εκατ. για το τρίμηνο, ανεβάζοντας τη συνολική αύξηση εννεαμήνου στα €3 δισ., σχεδόν στο επίπεδο του ετήσιου στόχου της Πειραιώς.

Η κερδοφορία από προμήθειες διατηρεί την ανοδική της πορεία, με ενίσχυση από ασφαλιστικές εργασίες, asset management και δάνεια, ενώ τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν υπό έλεγχο, γύρω στα €215 εκατ., με δείκτη κόστους προς έσοδα 33% -τον χαμηλότερο στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Η Jefferies εκτιμά καθαρά κέρδη €257 εκατ. για το τρίμηνο, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) κοντά στο 14% και κεφαλαιακή επάρκεια CET1 στο 14,4%, ενισχυμένη παρά τη συσσώρευση μερισμάτων και την αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού.

Οι προβλέψεις απομειώσεων παραμένουν σταθερές, με κόστος κινδύνου (CoR) 50 μονάδες βάσης, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) μειώνεται περαιτέρω στο 2,4%. Ο οίκος αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη 2026-2027 κατά περίπου +2%, ενσωματώνοντας υψηλότερη πορεία επιτοκίων της ΕΚΤ (2% έναντι 1,75% προηγουμένως) και χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων.