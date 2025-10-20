ΕΧΑΕ: Τα επιχειρήματα Euronext και τα σενάρια της επόμενης μέρας

Έντονο ενδιαφέρον προκάλεσε το περιεχόμενο της σημερινής συνέντευξης τύπου που παρέθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Stéphane Boujnah σχετικά με τη δημόσια πρόταση που υπέβαλε η εταιρεία του προς την ΕΧΑΕ.

Το «μπαλάκι» τώρα περνάει σε πρώτη φάση στους θεσμικούς φορείς της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας (ακούμε για παράδειγμα ότι ΣΜΕΧΑ και ΣΕΠΕΥ θα συνεδριάσουν προκειμένου να εξετάσουν τις πτυχές του όλου θέματος) και κυρίως στους μετόχους της EΧΑΕ οι οποίοι θα κληθούν να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Ανάπτυξη Vs κίνδυνοι: O CEO της Euronext Stéphane Boujnah αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές που θα διανοιχθούν για την EΧΑΕ και την εγχώρια κεφαλαιαγορά γενικότερα, σε περίπτωση αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext (αγορά διπλάσια από αυτή του Λονδίνου), σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι:

Θα διευκολυνθεί η εισαγωγή ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών στο ΧΑ και ομίλων που δραστηριοποιούνται σε μια σειρά από κλάδους, οι οποίοι μέχρι τώρα απέχουν λόγω του μικρού βάθους της αγοράς. Στόχος είναι το ΧΑ να αποτελέσει την πλατφόρμα προκειμένου η Euronext να επεκταθεί και να προσελκύσει την εισαγωγή εταιρειών από το βαλκανικό χώρο.

Παράλληλα, ο Stéphane Boujnah άφησε αιχμές για το μακροπρόθεσμο μέλλον της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση απόρριψης της δημόσιας πρότασης. Χαρακτήρισε την EΧΑΕ ως ένα επιτυχημένο «success story» που όμως λειτουργεί ως μονοπώλιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα μονοπώλια κάποτε τελειώνουν.

Επίσης, τόνισε επανειλημμένα ότι οι τεχνολογικές επενδύσεις που απαιτούνται στις κεφαλαιαγορές προκειμένου να παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικές είναι τόσο υψηλές, έτσι ώστε καμιά χώρα να μην μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα από μόνη της (προφανώς, ούτε και η Ελλάδα). Και σε άλλες αποστροφές του λόγου του, σημείωσε ότι «το συγκεκριμένο deal έρχεται να διασφαλίσει το μέλλον της ελληνικής κεφαλαιαγοράς», καθώς και ότι αναπτυξιακά κινήθηκαν οι άλλες αγορές που εντάχθηκαν κατά το παρελθόν στο άρμα της Euronext.

Το τίμημα: «Διαβάστε τα χείλη μου: Δεν θα αυξήσουμε το τίμημα στη δημόσια πρόταση. Εάν απορριφθεί η πρόταση, δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω. Αυτή είναι η ζωή» δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO της Euronext, επισημαίνοντας σε διάφορα σημεία της ομιλίας του ότι:

Τo τίμημα οδηγεί σε μια τιμή της μετοχής της Euronext που υπολείπεται των τιμών-στόχων που έχουν θέσει οι αναλυτές. Η Euronext πρόκειται για μια εταιρεία διεθνοποιημένη που προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και παράλληλα έχει στρατηγική ανάπτυξης. Η χαμηλότερη μερισματική απόδοση αποδίδεται στο ότι -σε αντίθεση με την ΕΧΑΕ- η Euronext υλοποιεί επενδύσεις προκειμένου να αναπτυχθεί και Η τιμή της μετοχής της EΧΑΕ βρισκόταν σε χαμηλότερα επίπεδα (στα 5,99 ευρώ) όταν δημοσιεύτηκε πως η Euronext επρόκειτο να προχωρήσει στη τρέχουσα δημόσια πρόταση (υπονοώντας πιθανότατα ότι η τρέχουσα τιμή του τίτλου θα μπορούσε να επιστρέψει σε εκείνα τα επίπεδα, αν δεν γίνει δεκτή η δημόσια πρόταση).

Εργαζόμενοι: Στο ζήτημα των εργαζομένων, η διοίκηση της Euronext επιφυλάχτηκε να απαντήσει, δηλώνοντας ότι δεν διαθέτει τα απαιτούμενα στοιχεία και πως δεν θα ήθελε να απαντήσει λεπτομερειακά για μια εταιρεία της οποίας δεν είναι μέτοχος.

Χρεώσεις μελών-εισηγμένων: Η διοίκηση δήλωσε (απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Euro2day.gr) την πρόθεσή της προκειμένου οι επιβαρύνσεις να είναι ανταγωνιστικές.

Τα σενάρια της «επόμενης μέρας»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αφού είχε διευκρινίσει πως δεν πρόκειται να αυξήσει το προσφερόμενο τίμημα, ο Stéphane Boujnah δήλωσε πως σε περίπτωση που το ποσοστό αποδοχής υπερβεί το 90%, τότε η EΧΑΕ θα απορροφηθεί από τη Euronext, ενώ αν η αποδοχή κινηθεί μεταξύ του 67% και του 90% δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση για το πώς θα γίνει ο χειρισμός του όλου θέματος.

Ωστόσο, κύκλοι της εγχώριας κεφαλαιαγοράς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πέντε ημέρες πριν την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η Euronext να μεταβάλλει το όριο αποδοχής της δημόσιας πρότασης σε χαμηλότερο επίπεδο από το σημερινό (67%).

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα δήλωσε στο Euro2day.gr πολύ γνωστός παράγοντας της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς: «Διαβάσαμε ότι η Euronext δεσμεύτηκε πως δεν θα μειώσει το τίμημα της δημόσιας πρότασης και -γιατί όχι- ας τους πιστέψουμε. Δεν ειπώθηκε κάτι το συγκεκριμένο για το ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης που έχει οριστεί στο 67%.

Όταν μια εταιρεία όπως η ΕΧΑΕ μπορεί να διοικηθεί άνετα πχ και με 35%-40% και όταν με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο μπορεί να επιτευχθεί η διαγραφή της από το ΧΑ ακόμη και με χαμηλό ποσοστό (τα δύο τρίτα των μετοχών που θα συμμετάσχουν σε Γενική Συνέλευση) από τη στιγμή που θα προσφερθεί η ανταλλαγή με άλλη μετοχή που διαπραγματεύεται σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, τότε αμφιβάλλουμε για το κατά πόσο η Euronext δεν θα προχωρήσει ακόμη και ποσοστό αποδοχής πχ γύρω στο 40%-50%.

Σε διαφορετική περίπτωση, γιατί άραγε η ελληνική κυβέρνηση να σπεύσει να τροποποιήσει το θεσμικό πλαίσιο και μάλιστα με αναδρομική ισχύ;» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.