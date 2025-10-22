#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Πώς διαβάζουν Citi-Jefferies την εξαγορά της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Ποια είναι τα οφέλη από τη συμφωνία από την οποία θα προκύψει η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία εμφιάλωσης παγκοσμίως για την Coca Cola. Οι νέες τιμές-στόχοι που δίνουν οι δύο οίκοι.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 13:32

Μια στρατηγική συμφωνία που αλλάζει το μέγεθος και τον γεωγραφικό χάρτη της Coca-Cola HBC (CCH) ανακοίνωσε ο όμιλος, αποκτώντας το 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι 2,6 δισ. δολαρίων (€2,2 δισ.) από την The Coca-Cola Company και τη Gutsche Family Investments. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται ως το τέλος του 2026, καθιστώντας την CCH τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία εμφιάλωσης της Coca-Cola παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη Citi, η αποτίμηση της συμφωνίας στις 9,7 φορές τον δείκτη EV/EBITDA του 2024 θεωρείται «λογική», με την τράπεζα να διατηρεί ουδέτερη σύσταση (Neutral) και τιμή στόχο τις £40 ανά μετοχή. Το τίμημα αναμένεται να είναι οριακά προσαυξητικό στα κέρδη ανά μετοχή από το 2027, ενώ θα μειώσει την έκθεση στη ρωσική αγορά στο 16% του pro-forma EBIT και θα αυξήσει το ποσοστό των αναδυόμενων αγορών (κυρίως αφρικανικών) πάνω από 40% του EBIT.

Από την πλευρά της, η Jefferies δίνει σύσταση «Buy» με τιμή στόχο £44 και περιθώριο ανόδου +24%, εκτιμώντας ότι η εξαγορά θα είναι EPS-accretive (low single-digit) από το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωση. Το ποσοστό μόχλευσης προβλέπεται να παραμείνει κάτω από 2x, ενώ η Gutsche Family Investments θα λάβει $308 εκατ. σε μετρητά και 21 εκατ. νέες μετοχές CCH (5,47% του μετοχικού κεφαλαίου). Προβλέπεται, επίσης, option εξαγοράς του υπολοίπου 25% μέσα σε 3-5 χρόνια.

Η Citi επισημαίνει ότι το deal χρηματοδοτείται με δανεισμό, οδηγώντας τη μόχλευση στο άνω άκρο του στόχου 1,5-2 φορές του καθαρού δανεισμού προς EBITDA, ενώ ακυρώνεται το υπόλοιπο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Ταυτόχρονα υπεγράφησαν νέες 10ετείς συμφωνίες εμφιάλωσης με την TCCC. Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, η τράπεζα σημειώνει επιβράδυνση στους όγκους (+1,1% έναντι εκτίμησης +2%) και οργανική ανάπτυξη πωλήσεων +5% (έναντι +6,7%), αλλά η διοίκηση της CCH διατήρησε το guidance για το σύνολο του έτους.

Η Jefferies τονίζει πως η CCH αποκτά πρόσβαση σε 14 νέες αφρικανικές αγορές, καλύπτοντας πάνω από το 50% του πληθυσμού της ηπείρου και τα 2/3 του όγκου του συστήματος Coca-Cola στην Αφρική. Η εταιρεία σχεδιάζει δευτερεύουσα εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για μακροπρόθεσμη παρουσία στην περιοχή. Η Jefferies βλέπει την οργανική ανάπτυξη εσόδων και EBIT στο άνω άκρο των στόχων 6-8% και 7-11% αντίστοιχα, αποτιμώντας τη μετοχή στις 15,8 φορές τα κέρδη του 2026, έναντι 17,1 φορές του ευρωπαϊκού δείκτη Staples.

