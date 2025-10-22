Citi: Το νέο story για ΟΠΑΠ μετά το deal με την Allwyn

Η Citi, στην ανάλυσή της για τον ΟΠΑΠ μετά τη συμφωνία με την Allwyn, επισημαίνει ότι η αντίδραση των επενδυτών παραμένει συγκρατημένη, καθώς το προφίλ της εταιρείας μεταβάλλεται σημαντικά: από μια καθαρά «μερισματική» ιστορία με υψηλή προβλεψιμότητα ταμειακών ροών, σε έναν όμιλο με υψηλότερη ανάπτυξη αλλά και αυξημένο ρίσκο λόγω μόχλευσης και επενδυτικών αναγκών.

Ο αναλυτής της Citi σημειώνει ότι η μετοχή έχει υποχωρήσει σχεδόν 10% μετά την ανακοίνωση της συναλλαγής, καθώς η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει τη νέα ισορροπία ανάμεσα σε ανάπτυξη, χρέος και διανομή μερισμάτων. Αν και η διοίκηση του ΟΠΑΠ επιχειρεί να αναδείξει το μακροπρόθεσμο όφελος του ομίλου μέσω διεθνοποίησης και συνεργειών, οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη σαφήνεια για τη χρηματοοικονομική στρατηγική και την πολιτική κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, η υπόθεση ΟΠΑΠ μετατοπίζεται από το «yield story» σε ένα πιο «growth-with-risk» προφίλ. Η Citi εκτιμά ότι η διοίκηση στοχεύει σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA «mid-teens» την τριετία 2024–2026, αλλά το αν η αγορά θα πειστεί για τη δυναμική αυτής της μετάβασης θα εξαρτηθεί από τη διαχείριση της μόχλευσης, τη διαφάνεια και τη σταθερότητα των μερισμάτων.

Ερωτήματα για τη χρηματοοικονομική δομή

Η Citi υπογραμμίζει ότι το προφίλ μόχλευσης της Allwyn θα είναι καθοριστικός παράγοντας για την αποτίμηση του νέου ομίλου. Με pro forma δείκτη Καθαρού Χρέους/EBITDA κοντά στις 2,7 φορές, και με πρόσθετες μελλοντικές πληρωμές έως και το 2029, η ανάλυση θεωρεί πως οι δυνατότητες για υψηλές διανομές μετρητών θα είναι περιορισμένες τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Παράλληλα, τονίζει πως η πολιτική μερισμάτων που παρουσιάστηκε μετά τη συμφωνία σε €0,8 ανά μετοχή το 2026 και τουλάχιστον €1 ετησίως από το 2027 ερμηνεύεται από αρκετούς επενδυτές ως «οροφή», καθώς η διοίκηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιλογής σε scrip dividend, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αραίωση των μειοψηφούντων.

Ο οίκος θεωρεί ότι η πρόσφατη διόρθωση της μετοχής αντικατοπτρίζει τις αμφιβολίες γύρω από τη διατηρησιμότητα της μερισματικής απόδοσης και την ορατότητα των μελλοντικών κερδών. Αν και το deal αυξάνει τη γεωγραφική διαφοροποίηση και τις προοπτικές ανάπτυξης, η Citi επιμένει ότι η επενδυτική ελκυστικότητα του ΟΠΑΠ πλέον εξαρτάται περισσότερο από την εκτέλεση του management παρά από τη σταθερή απόδοση κεφαλαίων.

Στην αποτίμηση, η Citi χρησιμοποιεί μίγμα EV/EBITDA 9 φορές για το 2025 και DCF (WACC 8,5%, terminal 2%) και διατηρεί σύσταση «Neutral» με τιμή-στόχο €20,00. Με την τρέχουσα τιμή στα €18, η αναμενόμενη συνολική απόδοση (μερίσματα + κεφαλαιακή) υπολογίζεται στο 18%, ωστόσο η Citi δεν βλέπει επαρκείς καταλύτες για άμεση επαναξιολόγηση.