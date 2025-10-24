Debate χρηματιστών στο ΣΜΕΧΑ για τη Δημόσια Πρόταση του Euronext

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή των μελών του συνεδρίασε χθες ο ΣΜΕΧΑ, με το θέμα της δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η Euronext για την απόκτηση της ΕΧΑΕ να καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη συζήτηση.

Βέβαια, το αντικείμενο της συνεδρίασης δεν αφορούσε το αν η πρόταση της Euronext είναι συμφέρουσα για τους μετόχους και το πώς οι τελευταίοι θα πρέπει να απαντήσουν, αποδεχόμενοι ή απορρίπτοντάς της.

Αντίθετα, η συζήτηση εστιάστηκε στο πώς μια ενδεχόμενη ένταξη της ΕΧΑE στη Euronext θα βοηθούσε την ελληνική κεφαλαιαγορά και στο πώς -σε περίπτωση που η δημόσια πρόταση καταστεί επιτυχής- θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες.

Περιγράφοντας το κλίμα που διαμορφώθηκε, γνωστός χρηματιστής σημείωσε:

Πρώτον, υπήρξε συμφωνία στο ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα περνούσε κάποια στιγμή κάτω από την ομπρέλα ενός μεγαλύτερου σχήματος και πως πολύ πιθανόν να είναι αυτή η ώρα που κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει.

υπήρξε συμφωνία στο ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα περνούσε κάποια στιγμή κάτω από την ομπρέλα ενός μεγαλύτερου σχήματος και πως πολύ πιθανόν να είναι αυτή η ώρα που κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει. Δεύτερον, αναφέρθηκε ότι οι ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν και νέες δουλειές που μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

αναφέρθηκε ότι οι ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν και νέες δουλειές που μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Τρίτον, υποδέχονται με ευχαρίστηση τη δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου του Euronext ότι ως πρόθεση είναι να μειωθούν τα κόστη με τα οποία χρεώνονται μέχρι σήμερα τα μέλη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλά επιμέρους ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έτσι, στο βαθμό που η δημόσια πρόταση στεφθεί με επιτυχία, από την 18η Νοεμβρίου και μετά θα πρέπει να ακολουθήσει σειρά συζητήσεων με τους ανθρώπους της Euronext προκειμένου να σκιαγραφηθεί το νέο περιβάλλον που θα προκύψει και έτσι κάθε χρηματιστηριακή εταιρεία να αποφασίσει για την γκάμα των υπηρεσιών που θα προσφέρει, δηλαδή το ποιες υπηρεσίες θα αναλάβει και από ποιες ενδεχομένως να αποχωρήσει.