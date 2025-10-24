Goldman Sachs: Τιμές-στόχοι και συστάσεις για Motor Oil και Helleniq Energy

Η Goldman Sachs επικαιροποιεί τις προβλέψεις της για τις ελληνικές εταιρείες διύλισης πριν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, προσαρμόζοντας τις εκτιμήσεις για τα έτη 2025–2027 με βάση τα νέα δεδομένα στις αγορές ενέργειας και συναλλάγματος.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι προβλέψεις EBITDA αυξάνονται κατά περίπου 9% για το 2025, αντανακλώντας την ισχύ των περιθωρίων διύλισης και τη διατήρηση στενών συνθηκών στην αγορά καυσίμων ως το τέλος του έτους.

Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για το 2026 και 2027 μειώνονται κατά 3% και 2% αντίστοιχα, λόγω της ενίσχυσης του ευρώ έναντι του δολαρίου και της πιο αργής ανάκαμψης στα περιθώρια πετροχημικών, ιδιαίτερα για τη HELLENiQ Energy.

Η τράπεζα σημειώνει ότι τα κέρδη του 2025 θα κινηθούν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ωστόσο το outlook για τη διετία 2026–2027 γίνεται πιο συγκρατημένο, καθώς οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι συναλλαγματικές επιδράσεις αναμένεται να μειώσουν την παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών.

Kορύφωση του κύκλου στη διύλιση

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 συμπίπτει με την ισχυρότερη φάση του διυλιστηριακού κύκλου στην Ευρώπη. Τα περιθώρια διύλισης στη Βορειοδυτική Ευρώπη διαμορφώθηκαν στα 10 δολάρια ανά βαρέλι, 40% υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οδηγώντας σε αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας περίπου 30% για τις ελληνικές εταιρείες.

Η Motor Oil ωφελείται από την πλήρη αποκατάσταση της παραγωγικής δυναμικότητας στο διυλιστήριο της Κορίνθου, ενώ η HELLENiQ Energy ανακάμπτει μετά τη συντήρηση στην Ελευσίνα και ενσωματώνει τη δραστηριότητα της Elpedison, ενισχύοντας το προφίλ της στον τομέα της ενέργειας. Παρά το ισχυρό momentum, η Goldman Sachs επισημαίνει ότι το free cash flow yield παραμένει κάτω του μέσου όρου του κλάδου για το 2026–2027, λόγω της αυξημένης επενδυτικής δαπάνης σε έργα ΑΠΕ.

Για τη Motor Οil, ο οίκος προβλέπει EBITDA 294 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο και 978 εκατ. ευρώ για το 2025, αυξημένα κατά 8% έναντι των προηγούμενων εκτιμήσεων. Παρά τη βελτίωση, η Goldman διατηρεί ουδέτερη σύσταση (Neutral) και τιμή στόχο 28 ευρώ, εκτιμώντας ότι η μετοχή διαπραγματεύεται ήδη κοντά στη δίκαιη αξία της.

Η Motor Οil αποτιμάται σε 5,6 φορές EV/EBITDA (μέσος όρος 2026–2027), 8,4 φορές P/E και εμφανίζει FCF yield περίπου 2%, εξαιτίας της επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (στόχος 1,6 GW έως το 2027). Η καθαρή μόχλευση παραμένει περιορισμένη στις 2,1 φορές EBITDA, με σταθερές αποδόσεις μερισμάτων (περίπου 6%).

Η αποτίμηση προκύπτει από SOTP ανάλυση με πολλαπλασιαστές 5 φορές EV/EBITDA για τη διύλιση, 6 φορές για τη λιανική καυσίμων και 9 φορές για την ενέργεια, αντικατοπτρίζοντας τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Η HELLENiQ Energy αναμένεται να ανακοινώσει EBITDA 300 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο και 901 εκατ. ευρώ για το 2025, ωστόσο οι προβλέψεις για τα έτη 2026 και 2027 μειώνονται (-5% και -2%), λόγω της πιο αδύναμης ανάκαμψης των πετροχημικών και της επιβάρυνσης από την ενίσχυση του ευρώ. Η σύσταση “πώληση” (Sell) διατηρείται, με αναθεωρημένη τιμή στόχο 6,60 ευρώ από 6,50 ευρώ, που συνεπάγεται πιθανό περιθώριο πτώσης περίπου 20% από τα τρέχοντα επίπεδα (περίπου 8,3 ευρώ).

Η εταιρεία εμφανίζει 6,0 φορές δείκτη EV/EBITDA και 9,6 φορές δείκτη P/E για τη διετία 2026–2027, ενώ το FCF yield ανέρχεται σε 4%, σημαντικά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (9%). Η μόχλευση αυξάνεται στις 2,7 φορές καθαρός δανεισμός/EBITDA, λόγω της εξαγοράς του 50% της Elpedison και της πληρωμής της έκτακτης εισφοράς το 2025.

Η Goldman θεωρεί ότι το risk/reward παραμένει αρνητικό, καθώς οι αποτιμήσεις είναι «πλούσιες» σε σχέση με τη λειτουργική κερδοφορία και τον βαθμό χρηματοοικονομικής ευελιξίας.

Η Goldman Sachs καταλήγει ότι η κερδοφορία του 2025 σηματοδοτεί το απόγειο του τρέχοντος κύκλου για τα ελληνικά διυλιστήρια. Το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται επίσης ισχυρό, όμως για τη διετία 2026–2027 η εικόνα διαφοροποιείται με τη Motor Oil να θεωρείται πιο «σταθερή», με συντηρητική αποτίμηση και χαμηλό ρίσκο.

Αντίθετα, η HELLENiQ Energy αξιολογείται ως «ακριβή», με υψηλότερη μόχλευση και περιορισμένο upside. Ο οίκος διατηρεί σαφή προτίμηση στη Motor Οil, υπογραμμίζοντας ότι η μετοχή της βρίσκεται πιο κοντά σε ένα ισορροπημένο σημείο αποτίμησης, ενώ για την HELLENiQ Energy οι προσδοκίες παραμένουν πιο απαιτητικές σε σχέση με το λειτουργικό προφίλ της.