#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Από 10 Νοεμβρίου η καταβολή του προσωρινού μερίσματος

Πληρώτρια Τράπεζα για την πληρωμή του προσωρινού μερίσματος αναλαμβάνει η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.».

ΟΠΑΠ: Από 10 Νοεμβρίου η καταβολή του προσωρινού μερίσματος

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 18:40

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε., σε συνέχεια της από 3 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσης σχετικά με την «Γνωστοποίηση αποκοπής και πληρωμής του προσωρινού μερίσματος», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πληρώτρια Τράπεζα για την πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 που θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 10.11.2025, αναλαμβάνει η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΠΑΠ: Παρήλθε άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Παγκόσμιος πρωταθλητής στο Υπεύθυνο Παιχνίδι ο ΟΠΑΠ

Ανδρομέδα: Στα 7,33 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από το scrip dividend

Τι σημαίνει για τα εταιρικά ομόλογα η πρόωρη αποπληρωμή ΟΠΑΠ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ-GAMING

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο