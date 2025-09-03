#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΟΠΑΠ: Διανέμει καθαρό προμέρισμα €0,475/μετοχή

Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 10.11.2025.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:35

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ της 2ας Σεπτεμβρίου 2025 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μεικτού προσωρινού μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2025.

Το μεικτό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 ανέρχεται συνολικά σε 179.301.739,00 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 11.459.263 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και αντιστοιχεί σε μεικτό ποσό 0,50 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας.

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος του 0,50 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,475 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 04.11.2025 (record date).

Από την Δευτέρα, 03.11.2025 (cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2025.

Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 10.11.2025, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

