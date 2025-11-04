#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο CEO της εισηγμένης απέκτησε ακόμη 12.728 τίτλους στα 44,8132 ευρώ, με τις συνολικές αγορές στη Metlen να υπερβαίνουν πλέον τα 5,7 εκατ. ευρώ στις τελευταίες συνεδριάσεις.

Metlen: Νέες αγορές μετοχών από Ευάγγελο Μυτιληναίο τη Δευτέρα

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 11:10

Σε νέες αγορές μετοχών της Metlen προχώρησε τη Δευτέρα ο CEO Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε 12.728 μετοχές μέσω της συνδεδεμένης Melvet Investments

Οι νέες αγορές πραγματοποιήθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 44,8132 ευρώ ενώ το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανέρχεται στα 570.382 ευρώ

Σημειώνεται ότι στις τελευταίες συνεδριάσεις πριν τη Δευτέρα ο κ. Μυτιληναίος είχε αποκτήσει συνολικά μετοχές ύψους 5,2 εκατ. ευρώ, με το νέο σύνολο των αγορών να υπερβαίνει πλέον τα 5,7 εκατ. ευρώ.   

