ΟΠΑΠ: Απόδοση άνω του 20% βλέπει η Citi, η τιμή-στόχος

Η Citi προβλέπει ένα πιο ήπιο τρίτο τρίμηνο για τον ΟΠΑΠ, με τα καθαρά έσοδα προ εισφορών να κινούνται μεν θετικά, αλλά με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το περσινό εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Η επενδυτική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση «ουδέτερη» και την τιμή-στόχο στα 20 ευρώ ανά μετοχή, εκτιμώντας συνολική αναμενόμενη απόδοση 20,8%, συμπεριλαμβανομένης μερισματικής απόδοσης 7,6%.

Η Citi επισημαίνει ότι η φετινή περίοδος συγκρίνεται με ένα εξαιρετικά «δυνατό» τρίτο τρίμηνο του 2024, όταν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών είχαν εκτιναχθεί λόγω του Euro 2024 και των συνεχόμενων τζακ-ποτ του Τζόκερ. Παρ’ όλα αυτά, το 2025 δεν θα στερηθεί τη στήριξη της τύχης: μια νέα σειρά τζακ-ποτ, που κορυφώθηκε στα 28,8 εκατ. ευρώ, δημιούργησε πρόσθετα έσοδα 54 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας σημαντικά στην απόδοση του δικτύου καταστημάτων.

Η εικόνα στο διαδίκτυο, αντίθετα, εμφανίζεται πιο συγκρατημένη, καθώς το περσινό καλοκαίρι είχε αποτελέσει «κορύφωση» για το online στοίχημα και τα παιχνίδια καζίνο. Ο οίκος βλέπει ήπια πτώση στους ηλεκτρονικούς τζίρους, χωρίς όμως ουσιαστική επιβάρυνση για το συνολικό αποτέλεσμα.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, ο οίκος αναμένει περιθώριο EBITDA περίπου 35,6%, ελαφρώς βελτιωμένο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο, αλλά χαμηλότερο από το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η διαφορά αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών και στις επενδύσεις μάρκετινγκ, καθώς ο OΠΑΠ προετοιμάζεται για τη νέα του εποχή υπό το εμπορικό σήμα της Allwyn.

Η Citi διατηρεί σταθερές τις εκτιμήσεις της για το 2025, προβλέποντας αύξηση εσόδων 4% και λειτουργικό περιθώριο κοντά στο 35%. Παράλληλα, σημειώνει ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζει πλέον στη μετονομασία και στην πορεία ολοκλήρωσης της συμφωνίας με την Allwyn, καθώς η στρατηγική αυτή μετάβαση θα διαμορφώσει τη νέα εικόνα του ομίλου στην ελληνική αγορά ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων.

Η αποτίμηση της Citi βασίζεται σε συνδυασμό προεξόφλησης ταμειακών ροών και δείκτη EV/EBITDA, με την τράπεζα να θεωρεί δίκαιη αποτίμηση στις 9 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη του 2025, έναντι μέσου όρου δεκαετίας 8 φορές. Κατά την τράπεζα, η μετοχή ενσωματώνει ένα μείγμα σταθερής κερδοφορίας, ελκυστικών μερισμάτων και περιορισμένων κινδύνων, αλλά με περιορισμένα περιθώρια έκπληξης στην τρέχουσα φάση.

Συνολικά, η Citi βλέπει τον OΠΑΠ να παραμένει ένα «ανθεκτικό χαρτί» της ελληνικής αγοράς, με ισχυρή ταμειακή βάση και σταθερές ροές μερισμάτων, αλλά χωρίς ακόμη τους καταλύτες που θα μπορούσαν να δώσουν σημαντική ώθηση στη μετοχή βραχυπρόθεσμα.