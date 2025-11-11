Citi: Υψηλά περιθώρια ανόδου για Titan και Jumbo, «buy»

Θετικό τόνο για δύο από τις μεγαλύτερες ελληνικές εισηγμένες, Titan και Jumbo, διατηρεί η Citi, επιβεβαιώνοντας τη σύσταση «αγορά» και εκτιμώντας σημαντικά περιθώρια ανόδου για τους επενδυτές.

Για την Titan, η Citi βλέπει περιθώριο ανόδου 46,2% με τιμή-στόχο τα €56,10, έπειτα από ένα τρίτο τρίμηνο με καλύτερες επιδόσεις από τις προβλέψεις.

Τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα €684 εκατ., έναντι €672 εκατ. που ανέμενε η αγορά, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα €187 εκατ., υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της Citi και των αναλυτών. Το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 27,3%, χάρη στη βελτιωμένη αποδοτικότητα και την αύξηση των όγκων.

Η Citi σημειώνει τη σημαντική βελτίωση του ισολογισμού, καθώς ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα €302 εκατ. (0,5 φορές EBITDA), ενώ οι επενδύσεις σε υποδομές και ενεργειακή αποδοτικότητα ενισχύουν την προοπτική κερδοφορίας. Για το 2025 η Titan αναμένει σταθερή ανάπτυξη, ενώ για το 2026 προβλέπει περαιτέρω βελτίωση περιθωρίων, με θετικό αντίκτυπο από την ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ και τις αυξημένες δημόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Η αποτίμηση βασίζεται σε WACC 8,2% και terminal growth 1%, ενώ η μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 2,9%.

Η Citi διατηρεί επίσης «αγορά» σύσταση για την Jumbο, με τιμή-στόχο €32 και συνολική αναμενόμενη απόδοση 20,4%, συμπεριλαμβανομένης μερισματικής απόδοσης 5,7%.

Η εταιρεία εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 13% τον Οκτώβριο, έναντι +4% τον Σεπτέμβριο, με το δεκάμηνο να διαμορφώνεται στο +8%. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις κατέγραψαν άλμα 17%, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και τη βελτιωμένη διαθεσιμότητα προϊόντων.

Η Citi θεωρεί ότι οι επιδόσεις ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις της αγοράς (περίπου +7,6% για το σύνολο του έτους), αλλά επισημαίνει ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την τελική επίδοση θα είναι το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, που συνεισφέρει σχεδόν το 28% των ετήσιων πωλήσεων.

Η αποτίμηση προκύπτει από συνδυασμό DCF και P/E 12 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο πενταετίας (11 φορές). Η Citi υπογραμμίζει ότι η Jumbο παραμένει καλά τοποθετημένη στην αγορά, με ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία, και βλέπει περιθώρια θετικής αντίδρασης στη μετοχή μετά την πρόσφατη διόρθωση.

Συνολικά, η Citi διατηρεί ευνοϊκή στάση για τις ελληνικές εισηγμένες, εκτιμώντας ότι η σταθερή εγχώρια ζήτηση, οι δημόσιες επενδύσεις και η βελτίωση των εταιρικών ισολογισμών στηρίζουν τις προοπτικές για το 2026.

Οι Jumbο και Titan ξεχωρίζουν ως εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη και ξεκάθαρο μονοπάτι κερδοφορίας, γεγονός που δικαιολογεί τις θετικές συστάσεις και τα υψηλά περιθώρια ανόδου, σημειώνει.