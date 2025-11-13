ΕΧΑΕ: Πιάνει το 50% συν μία μετοχή η δημόσια πρόταση του Euronext

Εκτιμήσεις ότι έχει ήδη καλυφθεί ο στόχος της ΕΧΑΕ για το 50%+1 προκύπτουν από πρόσωπα κοντά στη διαδικασία.

Κατά τις ίδιες πηγές, πολύ μεγάλη είναι η ανταπόκριση από Ελληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές, ενώ σε χαμηλότερους ρυθμούς κινείται η ανταπόκριση των ιδιωτών επενδυτών, με αποτέλεσμα η αποδοχή να βρίσκεται στο 55% με βάση πρωινά στοιχεία.

Όπως έγραφε νωρίτερα το Euro2day.gr, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μέχρι τη λήξη της δημόσιας πρότασης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Euronext θα καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό γύρω στο 55% με 65%, δηλαδή υψηλότερο από το 47,93% που κατ’ ελάχιστον απαιτείται -μετά την πρόσφατη τροποποίηση των όρων στην οποία προχώρησε-, προκειμένου η δημόσια πρόταση να χαρακτηριστεί ως επιτυχής.

Την ίδια ώρα, όπως έγραψε το Euro2day.gr νωρίτερα, γνωστός παράγοντας της επενδυτικής αγοράς που θεωρούσε ως «τελειωμένη υπόθεση» την επιτυχία της δημόσιας πρότασης, πιστεύει πως από την επόμενη κιόλας μέρα θα πρέπει να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος όλων των εμπλεκόμενων πλευρών (χρηματιστηριακές εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, εισηγμένοι όμιλοι) με τα στελέχη της Euronext, στο πλαίσιο του οποίου θα τεθούν από ελληνικής πλευράς προτάσεις σχετικά με το νέο τρόπο λειτουργίας της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και τη διεύρυνση των προσφερόμενων προϊόντων-υπηρεσιών.

Τι επισημαίνουν κύκλοι της Euronext

Κύκλοι προσκείμενοι στη Euronext επισημαίνουν μια σειρά δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουν οι μέτοχοι που δεν θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση σε περίπτωση που το ποσοστό αποδοχής υπερβεί το 50% συν μία μετοχή ή και το 90%.

Αν η δημόσια πρόταση υπερβεί το 90%:

α) οι μέτοχοι θα αντιμετωπίσουν περιβάλλον πολύ χαμηλού free float

β) η διαδικασία squeeze out ενδέχεται να διαρκέσει έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2026

γ) το squeeze out θα προσφέρει λύση με μετρητά στα 5,98 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή σε χαμηλότερο τίμημα από το προσφερόμενο

Σε περίπτωση τώρα που το ποσοστό δεν υπερβεί το 90% (δεδομένο ότι έχει επιτευχθεί το 50% συν μία μετοχή) οι μέτοχοι μειοψηφίας θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι σε μια εταιρεία που:

α) θα χαρακτηρίζεται από έλλειψη ρευστότητας για τουλάχιστον ένα έτος

β) θα πραγματοποιεί υψηλές επενδύσεις με αποτέλεσμα την πιθανότατη μείωση των μερισμάτων, κάτι που ενδεχομένως να επηρεάσει πτωτικά την τιμή της μετοχής σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της προσφοράς.