Helleniq Energy: Από 26 Ιανουαρίου η καταβολή του προσωρινού μερίσματος

Ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026. Στα €0,19/μετοχή το προσωρινό μέρισμα.

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 18:07

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.  ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 13.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για το οικονομικό έτος 2025, ανερχόμενου στο ποσό των €61.127.037, που αντιστοιχεί σε μεικτό ποσό €0,20 ανά μετοχή της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το ποσό του προσωρινού μερίσματος των €0,20 ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερίσματος ανέρχεται σε €0,19 ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε, ως ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος την Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης αυτού (record date) την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με τον νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) την Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

