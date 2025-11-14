Χρηματιστήριο: Τεχνικά σημάδια και θεμελιώδη για ΑΔΜΗΕ και Fourlis

Οι ΑΔΜΗΕ και Fοurlis Holdings είναι δύο από τις σημαντικότερες εταιρείες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ενώ έχουν υπάρξει συμμετέχουσες στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Οι αποδόσεις έχουν ενδιαφέρον, αφού από τις αρχές του έτους σημειώνουν υποαπόδοση έναντι της αγοράς με +9% για τη Fourlis και +20% για την ΑΔΜΗΕ, μετά και τη χθεσινή «εκτίναξη» κατά +4,6%. Ακόμα πιο σημαντική είναι όμως η αρνητική τους απόδοση κατά το τελευταίο τρίμηνο, με αποδόσεις -19% για την πρώτη και -11% για τη δεύτερη, όταν ο Γενικός Δείκτης σημειώνει απώλειες μόλις 2,3%.

Για τη Fοurlis Holdings, η απόδοσή της δεν δικαιολογείται από τα αναμενόμενα αποτελέσματα γ' τριμήνου. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, η διοίκηση του ομίλου είχε εκτιμήσεις ότι για το γ’ τρίμηνο του έτους, οι ενοποιημένες πωλήσεις εμφανίζουν προς το παρόν ανάπτυξη κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι η διοίκηση διατηρεί την πρόβλεψη για το σύνολο του 2025, όπου οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 13,3%, στα 600 εκατ. ευρώ, από 530 εκατ. ευρώ το 2024 και το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου σε 38 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με τα 31,7 εκατ. ευρώ του 2024.

Για τον ΑΔΜΗΕ, το έργο βαρύνουσας σημασίας είναι το Great Sea Interconnector (GSI), ως φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου - Ισραήλ. O CEO της Nexans, Ζουλιάν Εμπέρ, στο conference call για τα αποτελέσματα εννεαμήνου της γαλλικής εταιρείας, επισήμανε ότι το ρίσκο για το έργο είναι περιορισμένο, με δεδομένη τη στήριξη από την Κομισιόν και επιβεβαίωσε πως η εταιρεία έχει λάβει από τον ΑΔΜΗΕ πληρωμές ύψους 250 εκατ. ευρώ έως τώρα, οι οποίες καλύπτουν μέχρι και τον Αύγουστο.

O υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο έργο διασύνδεσης GSI. Ο ΑΔΜΗΕ σημείωσε καθαρά κέρδη 34,1 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 38,9 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2024, ενώ προβλέπεται ότι για το σύνολο του έτους τα κέρδη θα διαμορφωθούν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

H τεχνική εικόνα των μετοχών

Η μετοχή της Fοurlis Holdings μετά την κατάκτηση των 5 ευρώ σημείωσε ισχυρό profit taking, με την τιμή να υποχωρεί κατά 20% μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στα 4 ευρώ περίπου. Η μέση σύσταση των αναλυτών είναι θετική, με δύο αναλυτές να προτείνουν «αγορά» για τη μετοχή.

Η ResearchGreece και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή δίνουν τιμές-στόχους από 5,50 έως 5,80 ευρώ, με το μέσο περιθώριο ανόδου να ανέρχεται σε 40%. Οι μετοχές της Fοurlis είναι διαπραγματεύσιμες με 8 φορές σε όρους Ρ/Ε και 7 φορές σε όρους EV/EBITDA, με βάση τις μέσες εκτιμήσεις της Factset. H στήριξη των 4 ευρώ είναι κρίσιμης σημασίας για την ανοδική συνέχεια.

Το διάγραμμα της Fοurlis

Για τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ, η κίνηση κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών ήταν ιδιαίτερα bearish, Με την τιμή να προβλέπει ότι το έργο GSI δεν πήγαινε όπως έπρεπε, αλλά η περιοχή στήριξης των 2,80-2,90 ευρώ κράτησε τη μετοχή και πολύ δυναμικά, όπως έπρεπε, την έστειλε πάνω από τους κινητούς μέσους όρους και πάνω από τα 3 ευρώ. Ένα εβδομαδιαίο κλείσιμο πάνω από τα 3 ευρώ του ΚΜΟ θα είναι πολύ θετικός οιωνός για τη μετοχή. Stop loss τα 2,80 ευρώ.

Το διάγραμμα του ΑΔΜΗΕ

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.