Euronext: Σάρωσε η Δημόσια Πρόταση με αποδοχή στο 73%

Ακόμα υψηλότερη είναι σύμφωνα με πληροφορίες η αποδοχή από την πλευρά των μετόχων του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Τετάρτη θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Euronext, Stéphane Boujnah

Δημοσιεύθηκε: 18 Νοεμβρίου 2025 - 10:47

Στη ζώνη του 73% κινείται, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, υπερβαίνοντας σημαντικά τον πήχη του 50%+1 μετοχή. 

Μένει να φανεί αν θα δικαιωθούν όσοι υποστηρίζουν ότι «η επιτυχής δημόσια πρόταση της Euronext σε ΕΧAΕ μπορεί να φέρει ταχύτερη ένταξη της εγχώριας αγοράς στις αναπτυγμένες, από τον MSCI. 

Οι φορείς της αγοράς (χρηματιστηριακές εταιρείες, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ) από τη μια πλευρά παραδέχονται ότι κάποια στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο θα έπρεπε να ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο σχήμα, όπως επίσης και ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορούσαν να διεκδικήσουν και νέες εργασίες, από την άλλη πλευρά όμως υποστηρίζουν πως υπάρχουν πολλά επιμέρους ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

Συμπληρώνουν μάλιστα πως θα πρέπει να ακολουθήσει σειρά συζητήσεων με τα στελέχη της Euronext, προκειμένου να σκιαγραφηθεί το νέο περιβάλλον που θα προκύψει και έτσι κάθε χρηματιστηριακή εταιρεία να αποφασίσει για την γκάμα των υπηρεσιών που θα προσφέρει, δηλαδή το ποιες υπηρεσίες θα αναλάβει και από ποιες ενδεχομένως θα αποχωρήσει.

