Motor Oil: Overweight με τιμή-στόχο στα 36,3 ευρώ η Euroxx

Με σύσταση overweight και τιμή-στόχο στα 36,3 ευρώ ξεκινά κάλυψη για τον τίτλο της Motor Oil η Euroxx, με το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα να κινείται στο 30%.

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η εισηγμένη είναι σε καλή θέση για να επωφεληθεί από το λειτουργικό περιβάλλον διύλισης στο δεύτερο εξάμηνο.

Οι εκτιμήσεις της Euroxx βασίζονται και στην ισχυρή ανάκαμψη για τις δυνατότητες διύλισης της εταιρείας, μετά την πλήρη αποκατάσταση της μονάδας στην Κόρινθο από τον Αύγουστο.

Η Euroxx εκτιμά ότι το περιθώριο διύλισης θα διαμορφωθεί στα 12 δολάρια το βαρέλι εφέτος, προτού ομαλοποιηθεί μεσοπρόθεσμα.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη της εταιρείας θα ανέλθουν στα 571 εκατ. ευρώ φέτος, από 287 εκατ. ευρώ το 2024, για να περιοριστούν στα 425 εκατ. ευρώ το 2026.

Η μερισματική απόδοση εκτιμάται στο 5,2% φέτος (αναμένεται να μοιράσει μέρισμα 1,45 ευρώ) και στο 5,4% ως το 2028 (ετήσιο μέρισμα περί το 1,5 ευρώ).