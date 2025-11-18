#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο €5.000 στην Αγροτικός Οίκος Σπύρου

Μεταξύ άλλων οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2020 δεν είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 5, 9 και 16, αναφέρει η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο €5.000 στην Αγροτικός Οίκος Σπύρου

Δημοσιεύθηκε: 18 Νοεμβρίου 2025 - 20:39

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1070η/18.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή προστίμου €5.000 στην εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε., λόγω παράβασης του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3556/2007, καθώς οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2020 δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 5, 9 και 16, καθώς και λόγω παράβασης του άρθρου 1(γ) της 8/754/14.4.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 12Α/889/31.8.2020.

