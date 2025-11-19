#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέες αγορές μετοχών Metlen από Ευ. Μυτιληναίο

Απέκτησε 5.000 τίτλους με μέση τιμή 40,94 ευρώ μέσω της Melvet Investments και 15.000 τίτλους με μέση τιμή 40,34 ευρώ μέσω της Kilteo LTD.

Νέες αγορές μετοχών Metlen από Ευ. Μυτιληναίο

Δημοσιεύθηκε: 19 Νοεμβρίου 2025 - 15:10

Συνεχίζεται το μπαράζ αγορών μετοχών της Metlen από τον επιχειρηματία. Από γνωστοποιήσεις στο χρηματιστήριο προκύπτει ότι απέκτησε 5.000 τίτλους με μέση τιμή 40,94 ευρώ στις 18 Νοεμβρίου μέσω της Melvet Investments LTD και 15.000 τίτλους με μέση τιμή 40,34 ευρώ μέσω της Kilteo LTD.

Η αξία των συναλλαγών προσεγγίζει τις 810.000 ευρώ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Metlen: Προσφορές πάνω από 2 δισ. για το ομόλογο, σηκώνει 600 εκατ.

Metlen: Στις αγορές με ομόλογο 5,5 ετών, καθοδήγηση για επιτόκιο 4,25%

Metlen: Στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Metlen: Σε ισχύ η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο