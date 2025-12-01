#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι Κρι: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή η Eurobank Equities

Η Eurobank βλέπει momentum για τις εξαγωγές γιαουρτιού, ιδίως σε Βρετανία και Ιταλία, σημειώνοντας ότι η εισηγμένη είναι σε θέση να μεταφράσει την ισχυρή ζήτηση σε υψηλότερους όγκους πωλήσεων.

Κρι Κρι: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή η Eurobank Equities

Δημοσιεύθηκε: 1 Δεκεμβρίου 2025 - 11:35

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Κρι Κρι, στα 22,4 από 18,1 ευρώ δίνει η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση «buy». 

Το περιθώριο ανόδου εκτιμάται στο 17,8%, που, σε συνδυασμό με εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 2,9%, οδηγεί σε συνολική εκτιμώμενη απόδοση 20,7%. 

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, τα αποτελέσματα εννεαμήνου και η βελτιωμένη ορατότητα για τη ζήτηση και την τιμολόγηση το 2026 αυξάνουν την πεποίθηση για την ανοδική πορεία της Kρι Κρι

Η Eurobank βλέπει momentum για τις εξαγωγές γιαουρτιού, ιδίως σε Βρετανία και Ιταλία, σημειώνοντας ότι η εισηγμένη είναι σε θέση να μεταφράσει την ισχυρή ζήτηση σε υψηλότερους όγκους πωλήσεων. 

Ως εκ τούτου, αυξάνει τις προβλέψεις για τα έσοδα ως το 2027 κατά 4-9%, αναμένοντας πλέον αύξηση 24% φέτος, 18% το 2026 και 11% το 2027. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κρι Κρι: Εξέδωσε ομολογιακό δάνειο 7,729 εκατ. ευρώ

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αύξηση 25% στον κύκλο εργασιών, στα €31,14 εκατ. τα καθαρά κέρδη

ΟΠΑΠ: Στα €19,1 η τιμή-στόχος από Citi, το νέο τοπίο στην αποτίμηση

Νέα επένδυση 10 εκατ. στις Σέρρες από την Κρι Κρι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο