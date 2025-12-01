Κρι Κρι: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή η Eurobank Equities

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Κρι Κρι, στα 22,4 από 18,1 ευρώ δίνει η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση «buy».

Το περιθώριο ανόδου εκτιμάται στο 17,8%, που, σε συνδυασμό με εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 2,9%, οδηγεί σε συνολική εκτιμώμενη απόδοση 20,7%.

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, τα αποτελέσματα εννεαμήνου και η βελτιωμένη ορατότητα για τη ζήτηση και την τιμολόγηση το 2026 αυξάνουν την πεποίθηση για την ανοδική πορεία της Kρι Κρι.

Η Eurobank βλέπει momentum για τις εξαγωγές γιαουρτιού, ιδίως σε Βρετανία και Ιταλία, σημειώνοντας ότι η εισηγμένη είναι σε θέση να μεταφράσει την ισχυρή ζήτηση σε υψηλότερους όγκους πωλήσεων.

Ως εκ τούτου, αυξάνει τις προβλέψεις για τα έσοδα ως το 2027 κατά 4-9%, αναμένοντας πλέον αύξηση 24% φέτος, 18% το 2026 και 11% το 2027.