ΟΠΑΠ: Στα €19,1 η τιμή-στόχος από Citi, το νέο τοπίο στην αποτίμηση

Η Citi περνά σε μια πιο σύνθετη και προσεκτική ανάγνωση για τον ΟΠΑΠ, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 19,10 ευρώ από 20,00 ευρώ και διατηρώντας τη σύσταση “neutral”, σε μια περίοδο όπου το αφήγημα του Οργανισμού αλλάζει βαθύτερα από όσο επιφανειακά δείχνουν τα πρόσφατα αποτελέσματα.

Παρότι η επιχειρησιακή επίδοση παραμένει εύρωστη και η δυναμική των προϊόντων ισχυρή, η αποτίμηση -όπως την «διαβάζει» ο οίκος- μπαίνει σε νέα φάση, υπό τη σκιά της προτεινόμενης συγχώνευσης με την Allwyn και των επιπτώσεών της στο ρίσκο, στη μερισματική πολιτική και στη μόχλευση της επόμενης ημέρας.

Το κεντρικό στοιχείο που οδηγεί στη μείωση της τιμής-στόχου δεν είναι λειτουργικό αλλά καθαρά αποτιμησιακό: η Citi ρίχνει τον στόχο P/E 2026 στις 13 φορές από 14 φορές, ευθυγραμμίζοντας τη μετοχή με τον πενταετή μέσο όρο της και αποτυπώνοντας ένα περιβάλλον μεγαλύτερης επιφυλακτικότητας. Πρόκειται για μια μετατόπιση που συνδέεται άμεσα με την αντίδραση της επενδυτικής κοινότητας μετά την ανακοίνωση της συναλλαγής OPAP-Allwyn, καθώς ένα μεγάλο μέρος των ανησυχιών επικεντρώνεται στο πώς η νέα εταιρική μορφή μπορεί να αλλάξει το «DNA» του Οργανισμού.

Οι βασικές εστίες αβεβαιότητας που εντοπίζει ο οίκος αφορούν την πιθανή πίεση στη μερισματική απόδοση, την αύξηση της μόχλευσης στο ενιαίο σχήμα, την αραίωση των υφιστάμενων μετόχων και -ίσως το σημαντικότερο- το κατά πόσο η αποτίμηση της Allwyn, όπως εισάγεται στη συναλλαγή, δικαιολογείται με όρους αγοράς. Η Citi σημειώνει ότι το equity story του OΠΑΠ, στα μάτια επενδυτών, μεταβάλλεται από ένα «καθαρό» μερισματικό προφίλ σε ένα πιο περίπλοκο αφήγημα ενοποίησης, διεθνοποίησης και οικονομίας κλίμακας. Αυτός ο θόρυβος γύρω από τη στρατηγική κατεύθυνση μειώνει την ορατότητα των επόμενων τριμήνων και περιορίζει τα περιθώρια rerating.

Αναθεωρήσεις στο μοντέλο με πιο συντηρητική αποτίμηση

Παρά τη μείωση στον πολλαπλασιαστή, η Citi αναθεωρεί ανοδικά τις βασικές λειτουργικές προβλέψεις. Μετά τα γεμάτα αντοχές αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, τα οποία παρουσίασαν ισχυρή επίδοση σε λαχεία, VLTs και instant games, ο οίκος ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) κατά 1,6% για το 2025 και 1% για το 2026, ενώ τα EPS ενισχύονται κατά 2,6% και 1% αντίστοιχα. Η εικόνα ανάπτυξης παραμένει υγιής: GGR +5% για το 2025, με ορατότητα υπέρβασης της αρχικής -χαμηλής μονοψήφιας- καθοδήγησης της διοίκησης και ρυθμούς της τάξης του 3% ετησίως για την περίοδο 2026-2027.

Ωστόσο, η Citi επισημαίνει ότι το θεμελιώδες κομμάτι δεν αρκεί για να μεταβάλει τον επενδυτικό της τόνο. Η μη ενσωμάτωση, προς το παρόν, της πιθανής συγχώνευσης στο μοντέλο -καθώς εκκρεμεί η έγκριση της ΕΓΣ στις 5 Ιανουαρίου 2026 και ο ένας μήνας για το δικαίωμα cash exit στα 19,04 ευρώ, με όριο το 5% για να προχωρήσει η συναλλαγή- αποτελεί επιπλέον παράγοντα πολυπλοκότητας.

Η ολοκλήρωση τοποθετείται στο β’ τρίμηνο του 2026, αλλά με σημαντικούς όρους που μπορεί να επηρεάσουν τις αποτιμησιακές παραδοχές.