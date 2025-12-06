Ποιοι μάζεψαν χρήμα €5,5 δισ. από το χρηματιστήριο σε τρία χρόνια

Η επικείμενη έκδοση του εταιρικού ομολόγου της Aktor Group (140 εκατ. ευρώ) έρχεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ύψος των κεφαλαίων που θα έχουν αντληθεί μέσω του ΧΑ κατά την τριετία 2023-2025 και να αναδείξει περαιτέρω το ρόλο της εγχώριας κεφαλαιαγοράς:

Πρώτον, στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με ίδια και μακροπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια, με ό,τι αυτό σημαίνει για την υλοποίηση επενδύσεων και για την τόνωση της οικονομίας.

Και δεύτερον, στην αξιοποίηση των αποταμιεύσεων των ελληνικών νοικοκυριών -σε μια περίοδο οριακών καταθετικών επιτοκίων- λόγω και της μεγάλης αύξησης που παρατηρήθηκε κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στις τιμές των μετοχών και των ομολόγων.

Ενδεικτικό είναι το ότι από την αρχή του 2023 έως και σήμερα ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ έχει κερδίσει 125% (πέραν των μερισμάτων που εισπράχθηκαν από τους μετόχους), ενώ αξιοσημείωτη άνοδο (της τάξεως του 7%-10%) έχουν καταγράψει και οι τιμές των εταιρικών ομολόγων, πέρα από τα «κουπόνια» που έχουν καταβληθεί στους ομολογιούχους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πρώτου παρατιθέμενου πίνακα, μόνο φέτος μέσω του ΧΑ αντλήθηκαν και θα αντληθούν 2,43 δισ. ευρώ, ποσό που για την τελευταία τριετία διαμορφώνεται στα 5,5 δισ. ευρώ! Μάλιστα, στο ποσό αυτών των 5,5 δισ. ευρώ δεν συμπεριλαμβάνονται:

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έγιναν μέσα από επανεπενδύσεις μερισμάτων (script dividend) με ενδεικτικές περιπτώσεις φέτος το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών που προσέγγισε τα 85 εκατ. ευρώ, την Alter Ego Media, την Alpha Trust Ανδρομέδα, κ.λπ.. Την ΑΜΚ της Onyx που έγινε μέσα από εισφορά σε είδος. Τις αυξήσεις κεφαλαίου που προήλθαν από τη διάθεση νέων μετοχών σε στελέχη των εισηγμένων εταιρειών έναντι προνομιακής τιμής (stock options). Τις αυξήσεις κεφαλαίου που έγιναν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από εταιρείες που εισήλθαν στη συνέχεια στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ (πχ Softweb, Trek Development). Τα διάφορα placements που έλαβαν χώρα, μεταξύ των οποίων και οι αποεπενδύσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις συστημικές τράπεζες.

Ειδικότερα μέσα στο 2025 είχαμε την έκδοση τεσσάρων νέων ομολογιακών εκδόσεων (Αεροπορία Αιγαίου, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Lamda Development και η επικείμενη της Aktor Group), τέσσερεις εισαγωγές εταιριών στο ΧΑ (Qualco, Alter Ego Media, Fais Group και Trek Development) και μια σειρά από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών όπως π.χ. της Aktor Group, της Premia Properties, του ομίλου Ideal, της Europa Holdings και της Intralot.

Σε ότι αφορά τις εισαγωγές νέων εταιρειών, το 2023 είχαμε την Optima Bank, την Orilina και την Trade Estates, ενώ το 2024 πέρασαν την πόρτα του Χρηματιστηρίου της Αθήνας η Noval, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και η Softweb. Πέρυσι επίσης, ξεχώρισαν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Crediabank και της Cenergy.