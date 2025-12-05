Alpha Finance: Τα μηνύματα των εισηγμένων στο Road Show του Λονδίνου

Με αυξημένο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές και σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο το 4ο Greek Investment Conference, που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συμμετοχή 42 εισηγμένων εταιρειών και 89 επενδυτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, οι συναντήσεις αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με πέρυσι, ξεπερνώντας τις 271 και δημιουργώντας πάνω από 600 σημεία επαφής μεταξύ εταιρειών και διεθνών funds. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι Alpha Bank, Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Metlen, Jumbo και Τράπεζα Κύπρου.

Το μήνυμα από το οικονομικό επιτελείο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τον τόνο της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα συνεχίζει να πετυχαίνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα δημοσιονομική πειθαρχία. Τόνισε ότι η οικονομία είναι πιο διαφοροποιημένη απ’ όσο συνήθως πιστεύεται και ότι η χώρα θα συνεχίσει να υπεραποδίδει και το 2026/27. Παράλληλα, επεσήμανε πως η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει να αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους και μετά το πέρας του RRF, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη προσέλκυσης περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συνέδεσε την ελληνική προοπτική με την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Ο CEO της Euronext Στεφάν Μπουζνά ανέφερε ότι η ενσωμάτωση του ΧΑ στο δίκτυο του ομίλου είναι «φυσική εξέλιξη» που θα αυξήσει την ορατότητα της αγοράς και τις ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι τράπεζες βλέπουν σταθερή κερδοφορία και νέες προοπτικές

Στη συζήτηση με τους CEOs των τεσσάρων συστημικών τραπεζών κυριάρχησαν η θετική μακροοικονομική εικόνα και η σταθεροποίηση των τραπεζικών μεγεθών. Οι επικεφαλής υπογράμμισαν ότι πολλές ανισορροπίες της προηγούμενης δεκαετίας έχουν πλέον αποκατασταθεί, ενώ η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή, κυρίως στις επιχειρήσεις.

Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια αναμένεται να παραμείνουν σταθερά, ενώ τα έσοδα από προμήθειες θα ενισχυθούν από την ανάπτυξη του bancassurance και του asset management. Σημαντική προτεραιότητα αποτελεί και η επένδυση στην τεχνολογία, ώστε να μειωθεί το κόστος και να ενισχυθεί η εμπειρία των πελατών.

Κατά τους τραπεζίτες, η ενδεχόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά, σε συνδυασμό με την ένταξη στο δίκτυο Euronext, θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για τη ρευστότητα και την αξιολόγηση των ελληνικών assets.

Ενέργεια: Επενδύσεις με προκλήσεις

Οι εταιρείες του ενεργειακού κλάδου σημείωσαν ότι, παρά τις μεγάλες επενδύσεις στις ΑΠΕ, οι υποδομές μεταφοράς παραμένουν ανεπαρκείς και το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν επιτρέπει γρήγορες αναβαθμίσεις. Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη για πιο ρεαλιστική ευρωπαϊκή στρατηγική στη μετάβαση, που θα λαμβάνει υπόψη το κόστος και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.