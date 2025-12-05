BofA: Ποιες μετοχές να προτιμήσετε και ποιες να αποφύγετε το 2026

Το 2026 θα χαρακτηρίζεται από αυξημένους μακροοικονομικούς κινδύνους, υποχώρηση της παγκόσμιας δυναμικής και πιθανή διεύρυνση των risk premia, εκτιμούν οι αναλυτές της Bank of America στην τελευταία τους έκθεση για τις προοπτικές του ερχόμενου έτους.

Σε αυτό το περιβάλλον, η σύσταση για τους επενδυτές είναι σαφής: ενίσχυση των αμυντικών κλάδων και περιορισμός της έκθεσης σε χρηματοοικονομικούς και κυκλικούς τομείς.

Κύρια συμπεράσματα

Υπέρβαρη θέση σε αμυντικούς κλάδους: φαρμακευτικές, βασικά καταναλωτικά αγαθά, τηλεπικοινωνίες, λογισμικό.

φαρμακευτικές, βασικά καταναλωτικά αγαθά, τηλεπικοινωνίες, λογισμικό. Υποβαρής θέση σε χρηματοοικονομικά: τράπεζες, ασφαλιστικές.

τράπεζες, ασφαλιστικές. Υποβαρής θέση σε κυκλικούς κλάδους: κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, κατασκευές.

κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, κατασκευές. Υποβαρής θέση στην ενέργεια: λόγω προβλέψεων για ασθενέστερες τιμές πετρελαίου.

Γιατί οι αμυντικοί κλάδοι επιστρέφουν στο προσκήνιο

Μετά από μια χρονιά πιέσεων, εξαιτίας της ανθεκτικής παγκόσμιας ανάπτυξης και των συμπιεσμένων risk premia, οι προοπτικές για τους αμυντικούς τομείς βελτιώνονται.

Οι αναλυτές προβλέπουν επιβράδυνση των PMIs, πιθανή «κοιλιά» στην επενδυτική δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης και αυξημένους κινδύνους στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ -παράγοντες που τείνουν να οδηγούν σε ευρύτερα risk premia και κατά συνέπεια, σε υπεραπόδοση των αμυντικών μετοχών.

Προτείνονται φαρμακευτικές, βασικά αγαθά, τηλεπικοινωνίες, ενώ ο κλάδος λογισμικού θεωρείται ελκυστικός μετά το ισχυρό sell-off λόγω ανησυχιών για το μέλλον της AI.

Πίεση στα χρηματοοικονομικά

Οι τράπεζες υπήρξαν οι μεγάλοι κερδισμένοι του 2025, όμως τα θεμελιώδη δεδομένα δείχνουν πλέον κόπωση.

Με την προοπτική για χαμηλότερα PMIs, πτώση αποδόσεων ομολόγων και ευρύτερα credit spreads, οι αναλυτές αναμένουν ότι οι μακροοικονομικοί αντίθετοι άνεμοι θα υπερισχύσουν της καλής μικροοικονομικής εικόνας.

Η ασφάλιση αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις, ενώ οι υπηρεσίες χρηματοοικονομικών ανεβαίνουν σε ουδέτερη στάθμιση μετά από σημαντική υποαπόδοση.

Κυκλικοί κλάδοι: υπερβολικές αποτιμήσεις και κίνδυνος «AI air pocket»

Οι κλάδοι κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και κατασκευών έχουν ενισχυθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, στηριγμένοι από ελπίδες σε επενδύσεις υποδομών και datacentres AI.

Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι:

οι αποτιμήσεις είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένες .

. η δυναμική των επενδύσεων σε AI μπορεί να επιβραδυνθεί .

. η διεύρυνση των risk premia θα πλήξει έντονα τους κυκλικούς κλάδους.

Για τους κλάδους ημιεξαρτημάτων, αυτοκινητοβιομηχανίας, μεταλλευτικών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι συστάσεις παραμένουν ουδέτερες.

Ενέργεια: υποβάθμιση ενόψει χαμηλότερου πετρελαίου

Παρά την πρόσφατη υπεραπόδοση, ο κλάδος ενέργειας θεωρείται ευάλωτος.

Οι στρατηγικοί παράγοντες περιλαμβάνουν:

προβλέψεις για μέση τιμή πετρελαίου 60 δολ./βαρέλι το 2026.

περίσσεια προσφοράς από τον OPEC+.

αρνητικές νομισματικές επιδράσεις και πτώση αποδόσεων

Η σύσταση πέφτει σε υποβάρης.

Μακροοικονομικό περιβάλλον: από την υπεραισιοδοξία σε πιθανούς κραδασμούς

Η ανθεκτική παγκόσμια ανάπτυξη και η αισιοδοξία για παραγωγικότητα μέσω AI έχουν συμπιέσει τα risk premia σε χαμηλά 20ετίας. Οι έρευνες διαχείρισης κεφαλαίων δείχνουν euphoria: ιστορικά χαμηλά επίπεδα μετρητών και σχεδόν καθολική πίστη ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές θα ανέβουν.

Ωστόσο, οι αναλυτές εντοπίζουν τέσσερις παράγοντες που μπορεί να πυροδοτήσουν αναταραχή:

Αδυναμία στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ Πτώση των PMIs παγκοσμίως Επαναξιολόγηση των προσδοκιών για την AI Άνοδο credit spreads

Το βασικό σενάριο προβλέπει πτώση 8% για τον Stoxx 600 έως το β΄ τρίμηνο του 2026, πριν από μερική ανάκαμψη στο τέλος του έτους.

Στροφή σε στυλ και κεφαλαιοποίηση