Οι προβλέψεις της Citi για μετοχές, ομόλογα και εμπορεύματα το 2026

Η Citi προβλέπει ότι το 2026 θα διαμορφωθεί σε μια περίοδο «χρυσής τομής» για την παγκόσμια οικονομία με ανάπτυξη κοντά στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, ήπιο πληθωρισμό και έναν κύκλο μειώσεων επιτοκίων που συνεχίζεται, αλλά με πιο περιορισμένο εύρος. Αυτό το περιβάλλον θεωρείται ευνοϊκό για τις αγορές που ενέχουν περισσότερο ρίσκο, με βασικούς ωφελημένους τις μετοχές και ορισμένα εμπορεύματα.

Στο μέτωπο των μετοχών, ο οίκος παραμένει καθαρά θετικός. Παρότι αναγνωρίζει ότι η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών λειτουργεί πλέον σε συνθήκες «φούσκας» βάσει αποτιμήσεων, σημειώνει πως τέτοιες περίοδοι συχνά παραμένουν κερδοφόρες προτού κορυφωθούν. Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να αποτελεί το κύριο επενδυτικό αφήγημα και, σύμφωνα με την Citi, η δυναμική της δεν έχει εξαντληθεί.

Έτσι, η θέση της στα αμερικανικά χρηματιστήρια παραμένει θετική. Παράλληλα, η Κίνα προβάλλει ως δεύτερος πυλώνας στήριξης, καθώς επιτρέπει διαφοροποίηση της έκθεσης στην τεχνητή νοημοσύνη με πολύ χαμηλότερες αποτιμήσεις και μικρότερο ενεργειακό κόστος – ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.

Αντίθετα, η Citi διατηρεί αρνητική στάση για το Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρώντας ότι η αμυντική διάρθρωση της αγοράς του δεν ευνοεί την απόδοση σε μια παγκόσμια φάση οικονομικής ανάκαμψης. Στο εσωτερικό των κλάδων, ο οίκος παραμένει προσανατολισμένος στην τεχνολογία, στις τηλεπικοινωνίες και στις τράπεζες, ενώ αναβαθμίζει τον τομέα της υγείας, ο οποίος εμφανίζει χαμηλές αποτιμήσεις και σταδιακή επανενεργοποίηση της επενδυτικής ζήτησης.

Στα κρατικά ομόλογα η στάση είναι ουδέτερη, καθώς οι αντίρροπες δυνάμεις –η πιθανότητα ήπιας προσγείωσης, η αβεβαιότητα γύρω από τον ρυθμό των μειώσεων επιτοκίων και οι διακυμάνσεις στην αγορά εργασίας– δεν επιτρέπουν ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Ωστόσο, η Citi επιλέγει στοχευμένες κινήσεις: διατηρεί θετική θέση στα ομόλογα αναδυόμενων αγορών σε τοπικό νόμισμα, καθώς το εισοδηματικό όφελος παραμένει υψηλό, και ενισχύει τη θέση της στα βρετανικά κρατικά ομόλογα, εκτιμώντας ότι η δημοσιονομική εικόνα της χώρας θα βελτιωθεί συγκριτικά με τη Γαλλία. Για τα ιαπωνικά ομόλογα η εκτίμηση είναι αρνητική, λόγω της αύξησης του κόστους δανεισμού και της σταδιακής αλλαγής της πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Στην αγορά εταιρικών ομολόγων, η τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί αρνητική στάση. Τα περιθώρια αποδόσεων βρίσκονται πολύ χαμηλά, ενώ οι αυξημένες επενδυτικές δαπάνες που απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν πολλές εταιρείες σε μεγαλύτερο δανεισμό, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια ασφάλειας. Η υπο-έκθεση στον συγκεκριμένο χώρο λειτουργεί ως αντιστάθμιση απέναντι στην αυξημένη στάση κινδύνου που διατηρεί στις μετοχές.

Στα εμπορεύματα, η προτίμηση της Citi στρέφεται καθαρά προς τα βασικά μέταλλα, με τον χαλκό και το αλουμίνιο να αποτελούν τους βασικούς πόλους του επενδυτικού της αφηγήματος. Η ζήτηση από την ψηφιακή μετάβαση και την προσθήκη νέων υποδομών αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, ενώ οι περιορισμοί παραγωγής –ιδίως στην Κίνα– ενισχύουν την πιθανότητα ελλειμμάτων τα επόμενα χρόνια.

Αντίθετα, ο χρυσός αντιμετωπίζεται με ουδετερότητα, καθώς το περιβάλλον κυκλικής ανάπτυξης μειώνει την ανάγκη για ασφαλή καταφύγια, παρότι η αγοραστική διάθεση των κεντρικών τραπεζών παραμένει υψηλή.

Στις ισοτιμίες, η Citi δεν διατηρεί ξεκάθαρη θέση για ευρώ ή δολάριο, αλλά παραμένει προσανατολισμένη στις τοποθετήσεις υψηλού εισοδήματος από νομίσματα αναδυόμενων αγορών, αξιοποιώντας τη χαμηλή μεταβλητότητα που επικρατεί.

Συνολικά, ο οίκος σκιαγραφεί μια εικόνα που ευνοεί τις μετοχές, ιδίως ΗΠΑ και Κίνα, με προσεκτικές επιλεκτικές τοποθετήσεις στα ομόλογα και ενισχυμένη έμφαση στα μέταλλα. Το 2026, όπως διαφαίνεται, θα είναι έτος που ανταμείβει το ρίσκο, αλλά απαιτεί πειθαρχία και στοχευμένη διαχείριση.