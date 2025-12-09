#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €119,54 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,48%, σε σχέση με τα επίπεδα του Οκτωβρίου.

XA: Στο 68,7% αυξήθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Νοέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 18:30

Ανοδικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το μήνα Νοέμβριο, με τον Γενικό Δείκτη να παρουσιάζει αύξηση κατά 4,41% σε σχέση με τα επίπεδα του Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Νοεμβρίου 2025, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Δημιουργήθηκαν 538 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών  σε σχέση με 1.885 νέους λογαριασμούς τον Οκτώβριο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €4,53 δις (3,79% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου).
  • Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €119,54 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,48%, σε σχέση με τα επίπεδα του Οκτωβρίου (€116,65 δις).
  • Η Αξία Συναλλαγών για τον Νοέμβριο 2025 έφτασε τα 112,03 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 7,44% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €5.523,13 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 που η αξία συναλλαγών ήταν €4.149,92 εκατ., σημειώθηκε αύξηση 23,18%.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €64,56 εκατ. κατά το μήνα Νοέμβριο 2025, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εισροές ύψους €64,56 εκατ. τον Νοέμβριο.
  • Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 68,68% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 31,32% για τους Ημεδαπούς.
  • Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για το μήνα Νοέμβριο 2025 ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου €21,17 δισ, η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου €11,78 δισ και η Γερμανία με αξία χαρτοφυλακίου €6,40 δισ.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 68,7% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Νοέμβριο 2025 (σε σχέση με το 63,7% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 31,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 36,3% τον προηγούμενο μήνα).

