ΧΠΑ: Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ τον Νοέμβριο

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών σε ό,τι αφορά τα ΣΜΕ του FTSE Large Cap τον Νοέμβριο του 2025, κατέκτησε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 31,02%, σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Optima Bank (25,52%) και στην τρίτη η Eurobank Equities (14,14%).

«Περνώντας» στα ΣΜΕ του FTSE/XA Τράπεζες, την πρώτη θέση τον Νοέμβριο καταλαμβάνουν οι Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 47,60%, η Eurobank Equities με 22,60% και ακολουθεί η Euroxx Securities (21,40%).

Παράλληλα, συνολικά στο 11μηνο του έτους, στα ΣΜΕ του FTSE Large Cap, στην πρώτη θέση βρέθηκε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με 33,35%, στη δεύτερη θέση η Optima Bank με 24,44% και στην τρίτη η Eurobank Equities με 13,07%.