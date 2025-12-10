#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Merit Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.: Ανανέωση ειδικής διαπραγμάτευσης επι των μετοχών της Space Hellas

Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Space Hellas έχει διάρκεια ενός έτους.

Merit Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.: Ανανέωση ειδικής διαπραγμάτευσης επι των μετοχών της Space Hellas

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 17:04

Η εταιρία MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι συνεχίζει την παροχή υπηρεσιών Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των κοινών εισηγμένων μετοχών της εταιρίας «SPACE HELLAS Α.Ε.», προς ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών αυτών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η εταιρία MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία με τους εξής βασικούς όρους :

1. Η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί της μετοχής της εταιρίας «SPACE HELLAS Α.Ε.». Για την υπηρεσία αυτή η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα λαμβάνει από την εκδότρια αμοιβή.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρία έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

