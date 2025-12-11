BofA: Σήμα για υπεραπόδοση της Ελλάδας και το 2026

Στο πρόσφατο Media Roundtable της Bank of America, οι Ιωάννης Αγγελάκης και Μιχάλης Ρουσάκης παρουσίασαν μια ξεκάθαρα θετική εικόνα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και των τραπεζών για το 2026. Η αμερικανική τράπεζα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8%, σημαντικά υψηλότερο από το 1% της Ευρωζώνης, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα εξακολουθεί να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Το οικονομικό αφήγημα για τη νέα χρονιά στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την συνέχιση των επενδύσεων που τροφοδοτούνται από τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, την ενίσχυση της κατανάλωσης χάρη στην άνοδο των εισοδημάτων και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας, και τις ισχυρές επιδόσεις του τουρισμού που συνεχίζουν να στηρίζουν το ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί στο 1,9%, ενισχύοντας τη συνολική σταθερότητα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, εκτιμάται πως η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα. Το δημοσιονομικό προφίλ, ωστόσο, χαρακτηρίζεται «εξαιρετικό», στοιχείο που συμβάλλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των αγορών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ισχυρό story των ελληνικών ομολόγων, κρατικών και εταιρικών, τα οποία βρίσκονται στους κορυφαίους performers της Ευρώπης. Στο ίδιο πλαίσιο, η BofA εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική για τις τράπεζες το 2026. Η συνεχής κερδοφορία, η εξυγίανση των χαρτοφυλακίων και η βελτίωση των κεφαλαίων συνθέτουν ένα σαφώς αναβαθμισμένο προφίλ, ενώ οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount περίπου 10%.

Οι βασικοί καταλύτες για τη νέα χρονιά περιλαμβάνουν τις διανομές κεφαλαίου και τις bolt-on εξαγορές, σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα έχει ακόμη περιθώριο πολυετούς ανάπτυξης πριν επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα ΑΕΠ.

Οι τιμές-στόχοι για τις τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν στο 2026 με ισχυρή ορμή, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της BofA, η οποία διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο και αυξάνει τις τιμές-στόχους και για τις τέσσερις συστημικές.

Ο οίκος βλέπει διψήφια ετήσια αύξηση κερδών μέχρι το 2028, συνεχή βελτίωση ROTE και αποτιμήσεις που παραμένουν φθηνές συγκριτικά με την Ευρώπη, παρότι οι επιδόσεις συγκλίνουν με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκών τραπεζών.

Οι νέες τιμές-στόχοι της BofA

Eurobank - Buy - Νέα τιμή-στόχος: €4,86 (από €4,64) με περιθώριο ανόδου 43%

Τράπεζα Πειραιώς - Buy - Νέα τιμή-στόχος: €8,85 (από €8,01) με περιθώριο ανόδου 25%

Αlpha Βank - Buy - Νέα τιμή-στόχος: €4,12 (από €3,90) με περιθώριο ανόδου 17%

Eθνική Τράπεζα - Neutral - Νέα τιμή-στόχος: €13,88 (από €13,04) με περιθώριο ανόδου 3%

Η Eurobank αναδεικνύεται top pick, χάρη στο υψηλότερο ROTE στην Ελλάδα (18,1% για το 2027) και στη διαφοροποίηση σε Κύπρο και Βουλγαρία, καθώς και στη δυναμική από τη Eurolife και την Ελληνική Τράπεζα.

Η Τράπεζα Πειραιώς κερδίζει νέο rerating χάρη στη σταθερή βελτίωση ποιότητας ενεργητικού, την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής και τον ηγετικό ρόλο σε δανεισμό και προμήθειες.

Η Alpha ευνοείται από την εξαγορά της Astro Bank και τη συνεργασία με UniCredit, ενώ η ΕΤΕ παραμένει ισχυρή αλλά με περιορισμένα περιθώρια έκπληξης βραχυπρόθεσμα αφού η επενδυτική υπόθεση εξαρτάται από την αξιοποίηση του μεγάλου κεφαλαιακού «μαξιλαριού».