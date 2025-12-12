AS Company: Την διανομή έκτακτου μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Η “AS COMPANY S.A.” (εφεξής η «Εταιρία») και με αριθμό ΓΕΜΗ 057546304000, ανακοινώνει ότι την 12η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference).

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας στις 07.12.2025, η οποία αποτελεί την ημερομηνία καταγραφής (Record Date), ανερχόταν σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, πλην των ιδίων μετοχών.

Κατά την ημερομηνία καταγραφής, η Εταιρία κατείχε 100.539 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,76595% του μετοχικού κεφαλαίου.

Για τις μετοχές αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου και δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

Οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου είναι 13.029.827, ήτοι ποσοστό 99,23432% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 9.009.068 Μετοχές, επί συνόλου 13.029.827 Μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 68,6352% του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να υπολογίζονται οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας.

Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται και στην αναφερόμενη κατωτέρω απαιτούμενη απαρτία.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 12/12/2025, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρίας από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της χρήσης 2022, συνολικού μικτού ποσού 787.561,20 €.

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής προς τους μετόχους της Εταιρίας, εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, συνολικού μικτού ποσού 787.561,20 ευρώ. Το ως άνω ποσό της έκτακτης χρηματικής διανομής θα ληφθεί από το υπόλοιπο των φορολογηθέντων και μη διανεμηθέντων κερδών εις νέον της χρήσης 2022 και αντιστοιχεί σε μικτό ποσό 0,06 €/ μετοχή και μετά από παρακράτηση φόρου 5%, καθαρό ποσό 0,057 €/μετοχή. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το ποσό διανομής που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία κατά την ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και δεν δικαιούνται συμμετοχής στην διανομή.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί σκοπού.

Στο 2ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του σκοπού σύμφωνα με το προταθέν από το Δ.Σ. και δημοσιευθέν σχέδιο απόφασης.