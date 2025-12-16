Τιμή-στόχο τα €4,65 δίνει για την ElvalΗalcor η Pantelakis

Η ElvalHalcor, κορυφαίος παραγωγός ημικατεργασμένων προϊόντων αλουμινίου και χαλκού, κεφαλαιοποιεί την πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, την αυξανόμενη ζήτηση για συσκευασίες αλουμινίου, υποστηριζόμενη από ένα μίγμα προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και τη διεύρυνση της παραγωγής έλασης (+20% από το 2020), σχολιάζει η Pantelakis Securities σε έκθεση με την οποία εκκινεί κάλυψη του τίτλου. Δίνει σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο τα 4,65 ευρώ.

Οπως υποστηρίζει, η εισηγμένη εισέρχεται σε περίοδο ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, υποστηριζόμενη από εξομαλυμένο capex, πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και σταθερή αύξηση a-EBITDA.

Καθώς ο επενδυτικός κύκλος ωριμάζει, οι αποδόσεις βελτιώνονται: το ROIC ανέρχεται σε 9,3% το 2027, υπερβαίνοντας το εκτιμώμενο WACC ~8,6%, σηματοδοτώντας σαφή μετάβαση από την ανάπτυξη κεφαλαίου στη δημιουργία αξίας. Αναμένουμε αύξηση του μερίσματος από το επόμενο έτος, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της εταιρείας από μια επενδυτικά εντατική φάση σε έναν κύκλο ανταμοιβής μέσω διανομής μετρητών.

Πέραν της λειτουργικής αποδοτικότητας και της αύξησης όγκων, βασικοί καταλύτες περιλαμβάνουν πιθανή πολιτική στήριξη, όπως στοχευμένη ελάφρυνση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες βιομηχανίες (έκπτωση τιμής 20% αυξάνει το a-EBITDA κατά περ. 3%) και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τον περιορισμό της διαρροής scrap εκτός της Ένωσης, διασφαλίζοντας φθηνότερη και υψηλότερης ποιότητας διαθεσιμότητα scrap (κάθε αύξηση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα της έκπτωσης scrap έναντι του 15% που υποθέτουμε σήμερα αυξάνει επίσης το a-EBITDA κατά περ. 3%).