Alpha Bank: Πότε βγάζει αποτελέσματα, τι προβλέπουν οι αναλυτές

Tην Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματά της η Alpha Bank με την αγορά να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών στην τηλεδιάσκεψη που θα ακολουθήσει.

Οι τελευταίες εκθέσεις των αναλυτών για την Alpha Βank είναι ιδιαίτερα θετικές. Η Citi προχώρησε σε αναθεώρηση της αποτίμησης της τράπεζας και προχώρησε σε αύξηση στην τιμή στόχο στα €4,90 από €4,20, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή.

Η κίνηση δεν βασίζεται σε αναβάθμιση προβλέψεων κερδοφορίας, αλλά κυρίως σε αλλαγή του προφίλ κινδύνου της τράπεζας και στην υποχώρηση του απαιτούμενου risk premium που χρησιμοποιεί ο οίκος στην αποτίμηση. Στα εναλλακτικά σενάρια αποτίμησης, η Citi τοποθετεί το ευνοϊκό σενάριο για τη μετοχή στα €6,20 και το δυσμενές σενάριο στα €2,80, ανάλογα με την εξέλιξη της κερδοφορίας και του κόστους κεφαλαίου.

Η Goldman Sachs, με τη σειρά της, αύξησε την τιμή- στόχο για την Alpha Bank στα 5,10 ευρώ, τονίζοντας πως η τράπεζα αναμένεται να παρουσιάσει πολυετή βελτίωση κερδοφορίας, υποστηριζόμενη από διαρθρωτικούς παράγοντες ανάπτυξης και ισχυρή κεφαλαιακή δυναμική, επισημαίνουν πηγές της ελληνικής τράπεζας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η τράπεζα θα υπεραποδώσει έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, με αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) της τάξης του 13% έως το 2028. Αυτή η δυναμική αντανακλά την αναμενόμενη ισχυρή πιστωτική επέκταση σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και τη συνεχή ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, κυρίως σε transaction banking και διαχείριση περιουσίας. Αυτοί οι παράγοντες στηρίζουν συλλογικά τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE).

Θετική είναι, επίσης, η άποψη του ιταλικού οίκου Intesa Sanpaolo για την Alpha Βank στο report που ξεκινούσε την κάλυψη των ελληνικών. Ο οίκος συστήνει αγορά για την Alpha Bank με στόχο τιμής τα 4,7 ευρώ ανά μετοχή, καθώς συνδυάζει ισχυρή δυναμική κερδών με προοπτική αυξημένων διανομών.

Ο ιταλικός οίκος εκτιμά ότι η αισιόδοξη πρόβλεψη βασίζεται στην επιτυχή ενοποίηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών, στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας και στην περαιτέρω βελτιστοποίηση της χρηματοδότησης.

Τέλος, η Autonomous Research δίνει μεγάλη βαρύτητα στις πρόσφατες εξαγορές και στη συνεργασία με την UniCredit. Ειδικά για την τελευταία, η συνεργασία με τον ιταλικό όμιλο λειτουργεί ικανοποιητικά και αποδίδει απτά αποτελέσματα. Στη διαχείριση πλούτου, περίπου 1 δισ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια έχουν διατεθεί το τελευταίο έτος, με βελτιωμένη οικονομική απόδοση σε σχέση με το παρελθόν.

Επιπλέον, η συνεργασία επιτρέπει στην Alpha Βank να εξυπηρετεί εταιρικούς πελάτες σε αγορές όπου η παρουσία της είναι περιορισμένη. Τέλος, η συνεργασία έχει βελτιώσει την πρόσβαση της Alpha στην αγορά κοινοπρακτικών δανείων, με υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο περίπου 1,7 δισ. ευρώ.