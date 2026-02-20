Εκτός ταμπλό σπό τις 6 Μαρτίου η μετοχή της Ακρίτας, εγκρίθηκε το squeeze out

H «ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») δυνάμει της υπ΄ αριθμόν 1/1082/19.2026 απόφασής του:

α. Ενέκρινε το από 30.01.2026 αίτημα του Προτείνοντος για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeezeout) (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς») των υπόλοιπων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 εδάφιο α’ του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος») και το άρθρο 2 της υπ’ αριθμόν 1/644/22.04.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ. «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά το τέλος δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006» (στο εξής η «Απόφαση») και

β. Όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 6.3.2026, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω Απόφασης.

2. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 19.2.2026, το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά σε 867.851 μετοχές της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές»), έναντι καταβολής 1,08 Ευρώ ανά Μετοχή τοις μετρητοίς από τον Προτείνοντα προς τους κατόχους των Μετοχών, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

3. Σημειώνεται ότι, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

α. το ποσό που προκύπτει από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που αναλογούν στους Αποδεχόμενους Μετόχους, σύμφωνα με την απόφαση αρ. 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και

β. ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, και ανέρχεται σήμερα σε 0,10% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μετοχών.

4. Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

1 5. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση 1/644/22.04.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., σε περίπτωση

(α) που κάτοχος Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως τον συμμετέχοντα του λογαριασμού αξιογράφων του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή

(β) Μετοχών που είτε δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων, είτε βρίσκονται σε λογαριασμό συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. υπό ειδική εκκαθάριση, ο Προτείνων θα παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.