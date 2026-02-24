Helleniq Energy: Νέα τιμή-στόχος από Optima, τι αναμένει για το μέρισμα

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Helleniq Energy, στα 9,8 από 8,3 ευρώ, δίνει η Optima Bank, ενώ διατηρεί σύσταση neutral, καθώς το περιθώριο ανόδου κινείται στο 8,3% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για ισχυρό τέταρτο τρίμηνο (στις 26 Φεβρουαρίου οι ανακοινώσεις, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης), με τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA να κινούνται στα 361 εκατ. ευρώ, με ώθηση από το ισχυρό περιβάλλον διύλισης και την ισχυρή παραγωγή.

Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 181 εκατ. ευρώ από 117 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Εάν συνυπολογιστεί η αρνητική επίπτωση από την πτώση της πετρελαϊκής τιμής, τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 274 εκατ. ευρώ και τα 130 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, από 189 εκατ. ευρώ και 48 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Οσον αφορά στο μέρισμα, εκτιμά ότι η εισηγμένη θα ανακοινώσει διανομή 0,4 ευρώ, αυξάνοντας το συνολικό μέρισμα του 2025 στο 0,6 ευρώ ανά μετοχή.

Οι προοπτικές

Με θετικές προοπτικές εισέρχεται στο 2026 η Helleniq Energy, καθώς μια σειρά από επιχειρησιακούς και στρατηγικούς καταλύτες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κερδοφορία και να στηρίξουν τη χρηματιστηριακή της εικόνα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, τέσσερις βασικοί παράγοντες διαμορφώνουν το επενδυτικό αφήγημα για τη νέα χρήση.

Πρώτον, το περιβάλλον για τη διύλιση διαγράφεται ευνοϊκό. Η διεθνής αγορά προϊόντων πετρελαίου χαρακτηρίζεται από περιορισμένη προσφορά, γεγονός που διατηρεί τα περιθώρια διύλισης σε ικανοποιητικά επίπεδα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιδόσεις των διυλιστηρίων του Ομίλου εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ισχυρές, αξιοποιώντας τόσο τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας όσο και την εξαγωγική κατεύθυνση της παραγωγής. Η θετική συγκυρία δημιουργεί προσδοκίες για ανθεκτικές ταμειακές ροές και διατήρηση υψηλών λειτουργικών επιδόσεων.

Δεύτερον, η προγραμματισμένη συντήρηση στο διυλιστήριο του Ασπροπύργου, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα εντός του έτους, αναμένεται να έχει θετική επίδραση στη συνέχεια. Η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης περιορίζει τον κίνδυνο απρόβλεπτων διακοπών λειτουργίας και ενισχύει τη διαθεσιμότητα της μονάδας για το υπόλοιπο της περιόδου, επιτρέποντας στην εταιρεία να κεφαλαιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς.

Τρίτος καταλύτης είναι η πλήρης ενοποίηση της ENERWAVE από την αρχή της χρήσης. Η ενσωμάτωση της εταιρείας ΑΠΕ στον ισολογισμό της Helleniq Energy αναμένεται να ενισχύσει τα επαναλαμβανόμενα έσοδα και να προσδώσει μεγαλύτερη σταθερότητα στα λειτουργικά αποτελέσματα, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτηση από την κυκλικότητα της διύλισης.

Τέλος, οι νέες προσθήκες ισχύος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την κερδοφορία του Ομίλου. Η αύξηση του χαρτοφυλακίου έργων σε λειτουργία ή σε φάση ολοκλήρωσης ενισχύει το «πράσινο» αποτύπωμα της εταιρείας και βελτιώνει το μείγμα EBITDA, με μεγαλύτερη συμμετοχή δραστηριοτήτων χαμηλότερου ρίσκου και σταθερών αποδόσεων.

Συνολικά, το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά ισορροπημένης ανάπτυξης για τη Helleniq Energy, με τη διύλιση να συνεχίζει να παράγει ισχυρές ταμειακές ροές και τον τομέα των ΑΠΕ να κερδίζει σταδιακά έδαφος στη συνεισφορά των κερδών, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του Ομίλου.