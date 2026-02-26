Πληροφορική: Οι δύο ταχύτητες στο ταμπλό και το Ταμείο Ανάκαμψης

Πορεία δύο ταχυτήτων παρουσιάζουν κατά το τελευταίο εξάμηνο οι μετοχές πληροφορικής στο ταμπλό του ΧΑ, με χρηματιστηριακούς αναλυτές να τονίζουν πως κάθε εταιρεία του κλάδου αποτελεί ξεχωριστή επενδυτική περίπτωση και ότι ενδεχομένως η αγορά να προεξοφλεί σε συγκεκριμένες εισηγμένες την υποχώρηση των εργασιών τους μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα: α) Εταιρείες που δεν σχετίζονται σε αξιοσημείωτο βαθμό με έργα του δημοσίου (π.χ. Performance Technologies, Real Consulting) έχουν σημειώσει μεγάλη άνοδο στο ταμπλό κατά το τελευταίο εξάμηνο β) Αντίθετα, άλλες εισηγμένες που δραστηριοποιούνται ως ένα βαθμό στα δημόσια έργα (π.χ. Space Hellas, QNR, Prοfile και κατά ένα μέρος οι όμιλοι συμμετοχών Quest και Ideal μέσω θυγατρικών τους) έχουν δει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τις τιμές των μετοχών τους να υποχωρούν.

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει, είναι το κατά πόσο έχουν δίκιο όσοι επενδυτές ανησυχούν για μια αξιοσημείωτη υποχώρηση οικονομικών επιδόσεων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Αν και η απάντηση μπορεί να διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία, οι αναλυτές δεν φαίνεται σε γενικές γραμμές να ανησυχούν δίνοντας τιμές-στόχους σαφώς υψηλότερες από τις τρέχουσες σε εταιρείες όπως, για παράδειγμα, η Profile (9,2 ευρώ η Eurobank Equities και 10 ευρώ η NBG Securities) και η QNR (1,60 ευρώ η Piraeus Securities).

Οι συντηρητικοί παράγοντες του κλάδου αναγνωρίζουν πως μπορεί να υπάρξει μια βραχυπρόθεσμη υστέρηση, αλλά τίποτε παραπάνω για τις πλείστες των εταιρειών.

Άλλωστε οι εισηγμένοι όμιλοι: α) Δεν δραστηριοποιούνται μόνο σε έργα του δημοσίου, αλλά παράλληλα παίρνουν πολύ σημαντικές δουλειές και από τον ιδιωτικό τομέα β) Μετά την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θα ακολουθήσουν εργασίες υποστήριξης σε μακροπρόθεσμη βάση γ) Θα συνεχίσουν να εισρέουν κοινοτικά κονδύλια στη χώρα, ενώ παράλληλα εργασίες πληροφορικής θα προκύψουν από τον τομέα της άμυνας δ) Οι εξαγορές που υλοποιήθηκαν και θα υλοποιηθούν διευρύνουν τις πηγές κερδοφορίας των εισηγμένων ομίλων.

Για παράδειγμα, το πενταετές business plan της Profile προβλέπει πολύ υψηλότερες οικονομικές επιδόσεις σε σχέση με τις τρέχουσες, βασιζόμενο σε οργανική ανάπτυξη και εξαγορές. Η εισηγμένη έχει ήδη προχωρήσει σε δύο επιθετικές κινήσεις -την ελληνική Algosystems και τη βρετανική Contemi) ενώ δρομολογείται τουλάχιστον ένα ακόμη «γερό» deal στο εξωτερικό.

H Austriacard θα επιδιώξει αφ’ ενός να αναλάβει σχετικά έργα με αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε άλλες χώρες του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται, ενώ παράλληλα σκοπεύει να αναπτυχθεί τόσο οργανικά (διευρύνοντας παράλληλα και τη γεωγραφική της παρουσία), όσο και μέσα από τη διαδικασία των εξαγορών. Η διοίκηση του ομίλου επιμένει στο τριετές business plan 2025-2027 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών 6%-7%.

Η Unisystems (θυγατρική της Quest Holdings) έχει εκπονήσει πενταετές business plan, σύμφωνα με το οποίο αναμένει το 2029 σαφώς υψηλότερες οικονομικές επιδόσεις από τις τρέχουσες. Άλλωστε το μεγαλύτερο κομμάτι του κύκλου εργασιών της προέρχεται από το εξωτερικό και από εγχώριες εργασίες στο ιδιωτικό τομέα.

Η διοίκηση της Ideal Holdings δεν φοβάται μια ενδεχόμενη υποχώρηση των επιδόσεών της στον κλάδο πληροφορικής μετά τη λήξη των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης για μια σειρά από λόγους (ανάγκη ψηφιοποίησης της οικονομίας, έργα συντήρησης-υποστήριξης, νέα Κοινοτικά προγράμματα, εργασίες που συνδέονται με τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες, κ.λπ.).

Η διετία 2025-2026 για την Space Hellas θα είναι μια περίοδος σημαντικής μείωσης των δανειακών της υποχρεώσεών της και αύξησης των καθαρών κερδών της. Το 2027 θα βρει τον εισηγμένο όμιλο με σαφώς χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, καθώς και με την «προίκα» από τη διεξαγωγή μίας, ή και δύο εκλογικών αναμετρήσεων (έσοδα για τη θυγατρική της SingularLogic).

H QNR μέσα από ένα πρόγραμμα εξαγορών που ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη (αναμένεται η υλοποίηση και άλλων deals) έχει μετατραπεί από μια εταιρεία που δραστηριοποιείτο μόνο σε έργα του ελληνικού δημοσίου, σε έναν όμιλο που εξυπηρετεί τόσο το δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η Ίλυδα θα επιδιώξει να αναπληρώσει -ή και να υπερ(αναπληρώσει) τυχόν μείωση των εργασιών της στο δημόσιο τομέα, μέσα από το κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στο οποίο λειτουργεί ως πάροχος. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το πόσους νέους πελάτες θα καταφέρει να αποκτήσει φέτος, καθώς εκπνέει το προσεχές φθινόπωρο η προθεσμία για υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις B2B συναλλαγές.

Κοινό χαρακτηριστικό σχεδόν όλων των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής αποτελεί η πολύ ισχυρή τους ρευστότητα.