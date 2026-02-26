Πού βάζουν οι αναλυτές τον πήχη για τα μεγέθη Πειραιώς και Eurobank

Σύνοψη

Πειραιώς και Eurobank ανακοινώνουν σήμερα αποτελέσματα δ' τριμήνου 2025, με τις αναλύσεις να συγκλίνουν σε ισχυρή οργανική κερδοφορία και επιβεβαίωση ότι το κυκλικό χαμηλό των καθαρών εσόδων από τόκους έχει παρέλθει. Το 2025 σηματοδοτεί τη μετάβαση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου από τη φάση ανάκαμψης σε εκείνη της διατηρήσιμης επέκτασης, με την πιστωτική επέκταση, τις προμήθειες και τον έλεγχο κόστους να αποτελούν τους τρεις βασικούς άξονες.

Οι αναλύσεις των χρηματιστηριακών εταιρειών συγκλίνουν στο ότι το 2025 σηματοδοτεί τη μετάβαση των ελληνικών τραπεζών από τη φάση ανάκαμψης σε εκείνη της διατηρήσιμης επέκτασης.

Πειραιώς και Eurobank, που ανακοινώνουν σήμερα αποτελέσματα, εκτιμάται ότι ολοκλήρωσαν το έτος με ισχυρή οργανική κερδοφορία, ανθεκτικό καθαρό επιτοκιακό έσοδο (NII — Net Interest Income: η διαφορά εσόδων δανείων και κόστους καταθέσεων), επιτάχυνση προμηθειών και ελεγχόμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου.

Τι αναμένεται στις ανακοινώσεις

Βασικές αλλαγές ► Επιβεβαιώνεται το κυκλικό χαμηλό του NII στο Q3 2025 — το δ' τρίμηνο καταγράφει διαδοχική άνοδο και στις δύο τράπεζες. ► Υπερβαίνει η Πειραιώς τον στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης άνω των €3,5 δισ. για το 2025, με τη λιανική πίστη να γίνεται θετική για πρώτη φορά μετά από 15 έτη. ► Ενισχύονται τα έσοδα από προμήθειες της Πειραιώς άνω του 10% σε τριμηνιαία βάση (περί τα €180 εκατ.) και της Eurobank στα €198,5 εκατ., σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο €750 εκατ. ► Διαμορφώνεται ο δείκτης CET1 (phased-in) της Πειραιώς στο 13% μετά την ενοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, με payout 50%. ► Προσθέτει η Eurolife στη Eurobank +5% στο EPS (κέρδη ανά μετοχή) και +100 μ.β. στο ROTE (απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων), σύμφωνα με τη Beta Securities.

Η Πειραιώς

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ένα ισχυρό κλείσιμο χρήσης, με την τράπεζα να υπερβαίνει τον στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης άνω των €3,5 δισ. για το 2025. Σύμφωνα με τη Beta Securities, η καθαρή λιανική πίστη κατέστη θετική για πρώτη φορά μετά από 15 έτη, με αιχμή τα στεγαστικά δάνεια.

Η Eurobank Equities προβλέπει NII €476 εκατ. στο δ' τρίμηνο (+1% q/q), επιβεβαιώνοντας ότι το Q3 αποτέλεσε το κυκλικό χαμηλό. Τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα (performing exposures) εκτιμώνται στα €37,4 δισ. (+11% ετησίως), ενώ οι καταθέσεις διαμορφώνονται στα €65 δισ.

Τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να ενισχυθούν άνω του 10% σε τριμηνιαία βάση (περί τα €180 εκατ.).

Τα λειτουργικά έξοδα για το έτος εκτιμώνται κοντά στα €900 εκατ., ενώ οι προβλέψεις απομείωσης κινούνται προς ομαλοποίηση (περί τα €52 εκατ. το Q4 κατά Eurobank Equities).

Τα καθαρά κέρδη δ' τριμήνου εκτιμώνται στα €251 εκατ., με προσαρμοσμένα στα €281 εκατ., οδηγώντας σε RoTBV (απόδοση ενσώματης λογιστικής αξίας) περί το 15% και EPS χρήσης περί τα €0,80. Ο δείκτης CET1 phased-in (βασικά εποπτικά κεφάλαια ως ποσοστό σταθμισμένων κινδύνων) τοποθετείται στο 13% μετά την ενοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής και με πρόβλεψη payout 50%.

Η Optima επισημαίνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε 8,8x P/E 2026e και 1,2x P/TBV 2026e (δείκτης τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία), με discount έναντι ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η Eurobank

Για τη Eurobank, οι αναλύσεις προβλέπουν ήπια αλλά θετική διαδοχική ενίσχυση του NII στο δ' τρίμηνο. Η Eurobank Equities τοποθετεί το NII στα €639 εκατ. (+1,1% q/q), ενώ η Beta Securities εκτιμά €644,5 εκατ., σε ευθυγράμμιση με την ετήσια καθοδήγηση (guidance) €2,5 δισ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμώνται σε €644,5 εκατ. για το τρίμηνο, ελαφρώς υψηλότερα από τα επίπεδα Q2 και Q3.

Τα έσοδα από προμήθειες προβλέπονται σε €198,5 εκατ., επίσης σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο €750 εκατ., υποστηριζόμενα από ισχυρό τρίμηνο.

Η Eurobank ενίσχυσε περαιτέρω το ασφαλιστικό της αποτύπωμα μέσω της CNP Cyprus και της Eurolife, με τη Beta να εκτιμά ότι η Eurolife θα προσθέσει +5% στο EPS και +100 μ.β. στο ROTE. Η Optima αποτιμά τη μετοχή σε 9,2x P/E 2026e και 1,5x P/TBV 2026e, με discount έναντι ευρωπαϊκών ομίλων.

