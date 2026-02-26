#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Πώς «είδαν» τα αποτελέσματα Deutsche Bank, JP Morgan και Eurobank Equities

Πώς σχολίασαν τα αποτελέσματα της εισηγμένης οι τρεις οίκοι. Οι συστάσεις και οι νέες τιμές-στόχοι. Τι αναμένουν για τις επιστροφές κεφαλαίου στους επενδυτές.

ΟΤΕ: Πώς «είδαν» τα αποτελέσματα Deutsche Bank, JP Morgan και Eurobank Equities

Δημοσιεύθηκε: 26 Φεβρουαρίου 2026 - 14:42

Με επιτάχυνση σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία και με σαφώς ενισχυμένο guidance για το 2026, ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε το 2025, με τα τρία μεγάλα ξένα και εγχώρια «σπίτια» να συγκλίνουν στο ότι η εταιρεία μπαίνει στη νέα χρήση με αυξημένη ορατότητα ταμειακών ροών, αλλά όχι χωρίς ερωτήματα για τον ρυθμό ανάπτυξης.

Οι αποτιμήσεις και το περιθώριο ανόδου διχάζουν, καθώς η γερμανική Deutsche Bank διατηρεί σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα 21 ευρώ, βλέποντας discount έναντι των ευρωπαϊκών ομίλων τηλεπικοινωνιών και εστιάζοντας στη βελτιούμενη ορατότητα κερδοφορίας και ταμειακών ροών. Αντίθετα, η JP Morgan διατηρεί ουδέτερη στάση με τιμή-στόχο τα 18,90 ευρώ, επισημαίνοντας τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στις οπτικές ίνες, κυρίως από τη ΔEΗ, και την πίεση στις τιμές. Στην ίδια γραμμή, η Eurobank Equities διατηρεί σύσταση «διακράτηση» και τιμή-στόχο τα 16,10 ευρώ, θεωρώντας ότι το χαμηλότερο προφίλ ανάπτυξης σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομίλους περιορίζει το ανοδικό περιθώριο.

Το κοινό σημείο και των τριών εκθέσεων είναι ότι ο ΟΤΕ ενισχύει τη θέση του ως εταιρείας υψηλής δημιουργίας ταμειακών ροών και προβλέψιμων διανομών. Το ερώτημα για την αγορά δεν είναι πλέον η σταθερότητα, αλλά το κατά πόσο μπορεί να επιταχύνει διατηρήσιμα την ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Πώς είδαν τα αποτελέσματα Deutsche Bank, JP Morgan και Eurobank Equities

Στο δ’ τρίμηνο, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 916 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,7% σε ετήσια βάση, επίδοση που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, κυρίως λόγω της ισχυρής ανόδου στις δραστηριότητες τεχνολογικών έργων και λύσεων πληροφορικής, όπου η αύξηση άγγιξε το 27%. Όπως επισημαίνει η JP Morgan, πρόκειται για δραστηριότητες χαμηλότερου περιθωρίου, γεγονός που εξηγεί γιατί η σημαντική αύξηση εσόδων δεν μεταφράστηκε σε ανάλογη βελτίωση κερδοφορίας.

Το προσαρμοσμένο EBITDAaL ανήλθε στα 351 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,3% σε ετήσια βάση και σε γενικές γραμμές σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η Deutsche Bank (John Karidis) κάνει λόγο για ευρείας βάσης βελτίωση εσόδων, με τη λιανική σταθερή να αυξάνεται κατά 2,6% και την κινητή κατά 5,2%, ενώ αποδίδει τη μικρή απόκλιση στην κερδοφορία σε αυξημένο κόστος απόκτησης πελατών λόγω υψηλότερων καθαρών προσθηκών.

Σε επίπεδο χρήσης, το EBITDAaL αυξήθηκε κατά 2%, επιβεβαιώνοντας το guidance της διοίκησης, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 543 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από τις αρχικές ενδείξεις.

Το βάρος πλέον πέφτει στο 2026. Η διοίκηση καθοδηγεί για αύξηση προσαρμοσμένου EBITDAaL περίπου 3%, έναντι 2% το 2025, με την επιτάχυνση να στηρίζεται στη διείσδυση των οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, στη δυναμική των ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών και στις τιμολογιακές προσαρμογές στην κινητή τηλεφωνία που εφαρμόστηκαν στο τέλος του 2025.

Σε όρους ταμειακών ροών, η εταιρεία «βλέπει» ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 750 εκατ. ευρώ το 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι δημοπρασίες φάσματος θα πραγματοποιηθούν το 2027. Σε υποκείμενη βάση, εξαιρώντας θετικά εφάπαξ φορολογικά οφέλη από την πώληση της Ρουμανίας ύψους 170-180 εκατ. ευρώ, οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμώνται στα 570-580 εκατ. ευρώ. Η JP Morgan εκτιμά ότι το νέο guidance υποδηλώνει πιθανές ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων της αγοράς. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αλλαγή πολιτικής διανομών.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε συνολικές επιστροφές 532 εκατ. ευρώ για το 2026, εκ των οποίων 355 εκατ. ευρώ μέρισμα, ή 0,877 ευρώ ανά μετοχή, και 177 εκατ. ευρώ μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών. Πλέον, η διανομή θα βασίζεται στις πραγματοποιηθείσες ελεύθερες ταμειακές ροές της προηγούμενης χρήσης και όχι σε προβλέψεις. Τέλος, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 7%, ενώ δεν αποκλείεται περαιτέρω ενίσχυση των διανομών το 2027, εφόσον οι υποκείμενες ταμειακές ροές κινηθούν στα 570 εκατ. ευρώ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νεμπής (ΟΤΕ): Αυξημένο 22% το μέρισμα, πού θα κινηθούν οι επενδύσεις

Πώς είδε τα αποτελέσματα 2025 του ΟΤΕ η Eurobank Equities

Deutsche Βank: Κερδοφορία-ρεκόρ «διασκεδάζει» τις εντυπώσεις από την έφοδο

Ποντάρισμα JP Morgan στις ελληνικές τράπεζες, σύσταση overweight

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο