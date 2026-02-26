ΟΤΕ: Πώς «είδαν» τα αποτελέσματα Deutsche Bank, JP Morgan και Eurobank Equities

Με επιτάχυνση σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία και με σαφώς ενισχυμένο guidance για το 2026, ο ΟΤΕ ολοκλήρωσε το 2025, με τα τρία μεγάλα ξένα και εγχώρια «σπίτια» να συγκλίνουν στο ότι η εταιρεία μπαίνει στη νέα χρήση με αυξημένη ορατότητα ταμειακών ροών, αλλά όχι χωρίς ερωτήματα για τον ρυθμό ανάπτυξης.

Οι αποτιμήσεις και το περιθώριο ανόδου διχάζουν, καθώς η γερμανική Deutsche Bank διατηρεί σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο τα 21 ευρώ, βλέποντας discount έναντι των ευρωπαϊκών ομίλων τηλεπικοινωνιών και εστιάζοντας στη βελτιούμενη ορατότητα κερδοφορίας και ταμειακών ροών. Αντίθετα, η JP Morgan διατηρεί ουδέτερη στάση με τιμή-στόχο τα 18,90 ευρώ, επισημαίνοντας τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στις οπτικές ίνες, κυρίως από τη ΔEΗ, και την πίεση στις τιμές. Στην ίδια γραμμή, η Eurobank Equities διατηρεί σύσταση «διακράτηση» και τιμή-στόχο τα 16,10 ευρώ, θεωρώντας ότι το χαμηλότερο προφίλ ανάπτυξης σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομίλους περιορίζει το ανοδικό περιθώριο.

Το κοινό σημείο και των τριών εκθέσεων είναι ότι ο ΟΤΕ ενισχύει τη θέση του ως εταιρείας υψηλής δημιουργίας ταμειακών ροών και προβλέψιμων διανομών. Το ερώτημα για την αγορά δεν είναι πλέον η σταθερότητα, αλλά το κατά πόσο μπορεί να επιταχύνει διατηρήσιμα την ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Πώς είδαν τα αποτελέσματα Deutsche Bank, JP Morgan και Eurobank Equities

Στο δ’ τρίμηνο, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 916 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,7% σε ετήσια βάση, επίδοση που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, κυρίως λόγω της ισχυρής ανόδου στις δραστηριότητες τεχνολογικών έργων και λύσεων πληροφορικής, όπου η αύξηση άγγιξε το 27%. Όπως επισημαίνει η JP Morgan, πρόκειται για δραστηριότητες χαμηλότερου περιθωρίου, γεγονός που εξηγεί γιατί η σημαντική αύξηση εσόδων δεν μεταφράστηκε σε ανάλογη βελτίωση κερδοφορίας.

Το προσαρμοσμένο EBITDAaL ανήλθε στα 351 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,3% σε ετήσια βάση και σε γενικές γραμμές σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η Deutsche Bank (John Karidis) κάνει λόγο για ευρείας βάσης βελτίωση εσόδων, με τη λιανική σταθερή να αυξάνεται κατά 2,6% και την κινητή κατά 5,2%, ενώ αποδίδει τη μικρή απόκλιση στην κερδοφορία σε αυξημένο κόστος απόκτησης πελατών λόγω υψηλότερων καθαρών προσθηκών.

Σε επίπεδο χρήσης, το EBITDAaL αυξήθηκε κατά 2%, επιβεβαιώνοντας το guidance της διοίκησης, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 543 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από τις αρχικές ενδείξεις.

Το βάρος πλέον πέφτει στο 2026. Η διοίκηση καθοδηγεί για αύξηση προσαρμοσμένου EBITDAaL περίπου 3%, έναντι 2% το 2025, με την επιτάχυνση να στηρίζεται στη διείσδυση των οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, στη δυναμική των ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών και στις τιμολογιακές προσαρμογές στην κινητή τηλεφωνία που εφαρμόστηκαν στο τέλος του 2025.

Σε όρους ταμειακών ροών, η εταιρεία «βλέπει» ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 750 εκατ. ευρώ το 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι δημοπρασίες φάσματος θα πραγματοποιηθούν το 2027. Σε υποκείμενη βάση, εξαιρώντας θετικά εφάπαξ φορολογικά οφέλη από την πώληση της Ρουμανίας ύψους 170-180 εκατ. ευρώ, οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμώνται στα 570-580 εκατ. ευρώ. Η JP Morgan εκτιμά ότι το νέο guidance υποδηλώνει πιθανές ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων της αγοράς. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αλλαγή πολιτικής διανομών.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε συνολικές επιστροφές 532 εκατ. ευρώ για το 2026, εκ των οποίων 355 εκατ. ευρώ μέρισμα, ή 0,877 ευρώ ανά μετοχή, και 177 εκατ. ευρώ μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών. Πλέον, η διανομή θα βασίζεται στις πραγματοποιηθείσες ελεύθερες ταμειακές ροές της προηγούμενης χρήσης και όχι σε προβλέψεις. Τέλος, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 7%, ενώ δεν αποκλείεται περαιτέρω ενίσχυση των διανομών το 2027, εφόσον οι υποκείμενες ταμειακές ροές κινηθούν στα 570 εκατ. ευρώ.