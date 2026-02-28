Η πρώτη αντίδραση των αναλυτών στα τραπεζικά αποτελέσματα

Σύνοψη

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν τη χρήση 2025 με ισχυρή κερδοφορία, δείκτες απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 15%-17% και payout ratios που φθάνουν έως το 86%-90% στην περίπτωση της Εθνικής. Οι διεθνείς οίκοι διατηρούν θετικές συστάσεις με τιμές-στόχους που συνεπάγονται διψήφια περιθώρια ανόδου, αξιολογώντας τον κλάδο ως «ώριμο» για επανεκτίμηση. Το επόμενο ορόσημο για την Πειραιώς είναι το Capital Markets Day της 5ης Μαρτίου.

Ισχυρή κερδοφορία, αυξημένες διανομές και σαφές μεσοπρόθεσμο αφήγημα: αυτό είναι το τρίπτυχο που αναδεικνύουν οι διεθνείς οίκοι μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2025 των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις σε αποτιμήσεις και επιμέρους κινδύνους, η κοινή γραμμή των αναλυτών είναι ότι ο κλάδος εισέρχεται σε νέα φάση ωρίμανσης, με έμφαση στην ποιότητα κερδών, τη βιώσιμη απόδοση κεφαλαίων και τη γενναία πολιτική διανομών.

Το δ' τρίμηνο αποδείχθηκε καθοριστικό για όλες τις τράπεζες, είτε μέσω υπέρβασης των εκτιμήσεων σε επίπεδο προμηθειών και καθαρών εσόδων από τόκους (NII — καθαρά έσοδα από τόκους, δηλαδή η διαφορά επιτοκίων δανεισμού-καταθέσεων), είτε μέσω αναβαθμισμένων πλάνων διανομής και νέων επιχειρηματικών σχεδίων έως το 2028. Οι δείκτες απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoTE/ROTBV — δείκτες που μετρούν κερδοφορία ως ποσοστό των ενσώματων κεφαλαίων) κινούνται στην περιοχή του 15%-17%, επίπεδα που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν μη ρεαλιστικά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Παράλληλα, τα payout ratios διαμορφώνονται πλέον στο 55%-60% — και ακόμα υψηλότερα στην περίπτωση της Εθνικής — με πρόσθετα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback), στοιχείο που μεταβάλλει τη συνολική επενδυτική εξίσωση. Οι περισσότερες τιμές-στόχοι συνεπάγονται διψήφια περιθώρια ανόδου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι οίκοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ήπιων ανοδικών αναθεωρήσεων στα μοντέλα τους.

Τι αλλάζει τώρα

Βασικές αλλαγές ► Ανεβαίνουν τα payout ratios: από 50% στο 55%-60% για Alpha Bank και Eurobank, έως 86%-90% (≈1 δισ. ευρώ) για την Εθνική Τράπεζα. ► Ενισχύονται τα buyback προγράμματα: η Εθνική ανακοίνωσε επιπλέον 300 εκατ. ευρώ επαναγοράς για το 2026, παράλληλα με τα 200 εκατ. για τη χρήση 2025. ► Διαμορφώνονται νέα μεσοπρόθεσμα πλάνα: οι τράπεζες στοχεύουν σε RoTE 15%-17% και αύξηση κερδών ανά μετοχή άνω του 10% ετησίως έως το 2028. ► Αναβαθμίζονται τα consensus-targets: οι τιμές-στόχοι των οίκων για τις τέσσερις τράπεζες συνεπάγονται σήμερα διψήφια περιθώρια ανόδου σε όλες τις περιπτώσεις. ► Ορίζεται νέος καταλύτης για την Πειραιώς: το Capital Markets Day της 5ης Μαρτίου αναμένεται να παρουσιάσει μεσοπρόθεσμους στόχους κερδοφορίας και κεφαλαιακής πολιτικής.

Η Eθνική Τράπεζα

Με καθαρά κέρδη 275 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο, υψηλότερα κατά 4% από το consensus (μέσος όρος εκτιμήσεων αναλυτών), η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε το 2025 με «ισχυρό κλείσιμο έτους», όπως το χαρακτηρίζει η JP Morgan. Η υπέρβαση προήλθε κυρίως από τις προμήθειες και τα έσοδα από συναλλαγές, με τα προ προβλέψεων κέρδη να διαμορφώνονται 5% υψηλότερα των εκτιμήσεων.

Η διοίκηση πρότεινε κανονική διανομή 60% για τη χρήση 2025 (700 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ σε μέρισμα και 200 εκατ. ευρώ μέσω buyback, αλλά παράλληλα, ανακοίνωσε επιπλέον 300 εκατ. ευρώ επαναγοράς για το 2026. Το συνολικό payout ανέρχεται στο 86%-90%, ή περίπου 1 δισ. ευρώ.

Η Citi (Buy, 16,50 ευρώ) βλέπει περιθώριο ανόδου 15% και χαρακτηρίζει το νέο πλάνο «καθησυχαστικό», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανοδικών αναθεωρήσεων. Η JP Morgan (Overweight, 15,70 ευρώ) σημειώνει ότι το payout ήταν ελαφρώς χαμηλότερο των πιο επιθετικών της προσδοκιών, δεδομένου του υψηλού CET1 (δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βασικών ιδίων κεφαλαίων). Jefferies (Buy, 15,50 ευρώ) και Deutsche Bank (Buy, 15,30 ευρώ) εστιάζουν στην ενίσχυση των διανομών και στο backend-loaded προφίλ κερδοφορίας.

Η μετοχή διαπραγματεύεται στις 9-10 φορές τα κέρδη 2027 και περίπου 1,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία, με το ερώτημα να εστιάζει στο αν RoTE 17% και σταδιακή αποκλιμάκωση του CET1 κάτω από 16% θα λειτουργήσουν ως καταλύτες περαιτέρω επαναξιολόγησης.

Η Alpha Βank

Η Alpha Bank κατέγραψε καθαρά κέρδη 237 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο, αυξημένα κατά 28% σε τριμηνιαία και 50% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας το consensus κατά 16%. Σε κανονικοποιημένη βάση, τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 225 εκατ. ευρώ, περίπου 5% υψηλότερα των εκτιμήσεων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 413 εκατ. ευρώ (+3% σε τριμηνιαία βάση), με την αύξηση των δανειακών όγκων και τη συγκράτηση του κόστους χρηματοδότησης να αντισταθμίζουν την πίεση στα περιθώρια.

Κομβικό σημείο αποτελεί η αναβάθμιση του δείκτη διανομής για το 2025 στο 55% από 50%, με ισόποση κατανομή μεταξύ μερίσματος και buyback. Σε επίπεδο guidance (προβλέψεων διοίκησης), η τράπεζα στοχεύει σε κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή 0,40 ευρώ το 2026 (+11%), εκτίμηση σε γενικές γραμμές συμβατή με την αγορά.

Οι διεθνείς οίκοι διατηρούν θετική στάση: Citi (Buy, 4,90 ευρώ), JP Morgan (Overweight, 4,30 ευρώ), Jefferies (Buy, 4,15 ευρώ) και BofA (Buy, 4,41 ευρώ). Με τη μετοχή κοντά στα 3,80 ευρώ, τα implied περιθώρια ανόδου παραμένουν διψήφια. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη στρατηγική αναμένονται στην Ημέρα Επενδυτών το β' τρίμηνο.

Η Eurobank

Το κλείσιμο του 2025 χαρακτηρίζεται «ισχυρό αλλά χωρίς εκπλήξεις», με το νέο business plan 2026-2028 να θέτει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους.

Η Citi (Buy, 4,70 ευρώ) βλέπει ετήσια αύξηση EPS (κερδών ανά μετοχή) περίπου 10% και RoTE 17% έως το 2028, με οργανική αύξηση δανείων 7,5% και προμηθειών 7% ετησίως. Η Deutsche Bank (Buy, 4,10 ευρώ) επισημαίνει υποκείμενα καθαρά κέρδη 354 εκατ. ευρώ, οριακά άνω των εκτιμήσεων.

Η NBG Securities (4,60 ευρώ, Υπεραπόδοση) ξεχωρίζει NPE (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) 2,6% με κάλυψη άνω του 95% και διανομή 717 εκατ. ευρώ (55% payout), ενώ Jefferies (Buy, 4,90 ευρώ) και UBS (Buy, 4,60 ευρώ) εστιάζουν στη σταθεροποίηση του επιτοκιακού περιθωρίου και στη διατηρήσιμη απόδοση κεφαλαίων. Η UBS σημειώνει ότι CET1 άνω του 14% αφήνει ευελιξία για εξαγορές.

Η γεωγραφική διαφοροποίηση και η συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων θεωρούνται βασικά πλεονεκτήματα για τη μεσοπρόθεσμη ιστορία της τράπεζας.

Η Πειραιώς

Με κέρδη 250 εκατ. ευρώ στο δ' τρίμηνο, η Πειραιώς επιβεβαίωσε τη λειτουργική της δυναμική, παρά τις έκτακτες επιβαρύνσεις, μεταξύ άλλων από την Εθνική Ασφαλιστική.

Η Goldman Sachs (Buy, 10,50 ευρώ) βλέπει υπέρβαση εσόδων 8% και αποτίμηση 10,25 φορές τα κέρδη 2027. Η JP Morgan (Overweight, 10,00 ευρώ) χαρακτηρίζει το τρίμηνο «θορυβώδες», αλλά διατηρεί θετική στάση με εκτιμώμενη ROTE 15,3% το 2027 και αποτίμηση 7,8 φορές P/E 2027.

Η Citi (Buy, 10,20 ευρώ) εκτιμά συνολική απόδοση άνω του 30%, ενώ η Mediobanca (Outperform, 10,00 ευρώ) βλέπει ROTE 15%-16% τα επόμενα έτη. Η Autonomous (Outperform, 9,87 ευρώ) χαρακτηρίζει τη μετοχή από τις φθηνότερες στην Ευρώπη, σε 7,5-7,9 φορές τα κέρδη 2026-2027.

Το βλέμμα στρέφεται πλέον στο Capital Markets Day της 5ης Μαρτίου, όπου θα παρουσιαστεί το νέο μεσοπρόθεσμο πλάνο. Εκεί αναμένεται να κριθεί ο επόμενος καταλύτης, με έμφαση στη δυναμική της Εθνικής Ασφαλιστικής, στους στόχους κερδοφορίας και στην κεφαλαιακή πορεία μετά τις αυξημένες διανομές.

