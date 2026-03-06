Goldman Sachs: Ανοδος έως 40% στα κέρδη των ελληνικών διυλιστηρίων

Σημαντικό περιθώριο ανόδου στα κέρδη των ελληνικών διυλιστηρίων δημιουργεί η ισχυρή άνοδος των περιθωρίων στα καύσιμα diesel και jet fuel, σύμφωνα με νέα έκθεση της Goldman Sachs για τον κλάδο της διύλισης.

Η Goldman Sachs θέτει τιμή-στόχο 36 ευρώ (από 32 ευρώ) για τη Motor Oil και 8,5 ευρώ (από 7,8 ευρώ) για τη Helleniq Energy. Οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας αναβαθμίζουν τη σύσταση για τη Helleniq Energy σε Neutral από Sell και αυξάνουν τις εκτιμήσεις για τα οικονομικά μεγέθη τόσο της εταιρείας όσο και της Motοr Oil. Για την τελευταία διατηρούν την ουδέτερη σύστασή τους.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι σημερινές τιμές των προϊόντων διύλισης υποδηλώνουν σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα EBITDA της Helleniq Energy για τα έτη 2026-2027 θα μπορούσαν να είναι έως και 40% υψηλότερα από τις προβλέψεις του consensus, ενώ για τη Motοr Oil το περιθώριο ανόδου εκτιμάται περίπου στο 22%.

Οι προθεσμιακές τιμές των περιθωρίων diesel έχουν αυξηθεί περίπου κατά 36% από τις αρχές του έτους, ενώ στο jet fuel η άνοδος φτάνει περίπου το 60%, αντανακλώντας τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή.

Για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2026 τα περιθώρια diesel κινούνται κοντά στα 30 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ στο jet fuel διαμορφώνονται γύρω στα 42 δολάρια ανά βαρέλι. Οι δύο ελληνικές εταιρείες έχουν υψηλή έκθεση στα συγκεκριμένα προϊόντα, καθώς περίπου το 45-50% της παραγωγής τους αφορά diesel και jet fuel.