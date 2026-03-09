Πειραιώς: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Citi, βλέπει άνοδο 65%

Ισχυρό περιθώριο ανόδου για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς βλέπει η Citi, η οποία αυξάνει την τιμή-στόχο στα 11,85 ευρώ από 10,20 ευρώ και διατηρεί σύσταση αγοράς (Buy).

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η αμερικανική τράπεζα βλέπει άνοδο περίπου 65% από τα επίπεδα των 7,20 ευρώ όπου διαπραγματευόταν η μετοχή στις αρχές Μαρτίου.

Παράλληλα, η Citi παρουσιάζει και τα εναλλακτικά σενάρια αποτίμησης: στο αισιόδοξο σενάριο (bull case) η μετοχή θα μπορούσε να φθάσει τα 15,15 ευρώ, που αντιστοιχεί σε δυνητική άνοδο περίπου 110%, ενώ στο αρνητικό σενάριο (bear case) η αποτίμηση υποχωρεί στα 6,15 ευρώ, δηλαδή περίπου 10% χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Tο νέο στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας έως το 2030 θεωρείται αξιόπιστο και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και συντηρητικό, γεγονός που αφήνει περιθώριο θετικών εκπλήξεων, εφόσον η διοίκηση επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει.

Οι στόχοι έως το 2030

Το νέο πλάνο ανάπτυξης της Tράπεζας Πειραιώς προβλέπει ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας την επόμενη πενταετία. Η διοίκηση στοχεύει σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή περίπου 10% για την περίοδο 2025-2030, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 15% και 18%.

Παράλληλα, η τράπεζα σχεδιάζει σημαντική ενίσχυση των μερισμάτων, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 17% και μέσο δείκτη διανομής κοντά στο 60%.

Οι στόχοι αυτοί στηρίζονται κυρίως στην ισχυρή πιστωτική επέκταση. Η διοίκηση εκτιμά ότι τα εταιρικά δάνεια μπορούν να αυξάνονται με ρυθμό περίπου 10% ετησίως, ενώ τα δάνεια λιανικής περίπου 5%. Οι καταθέσεις αναμένεται να αυξάνονται με πιο μετριοπαθή ρυθμό, περίπου 3% ετησίως.

Οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί η βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, το οποίο η τράπεζα εκτιμά ότι μπορεί να αυξηθεί από περίπου 2,1% το 2025 σε 2,6% έως το 2030.

Ταυτόχρονα, σημαντική συμβολή αναμένεται από την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2025. Σύμφωνα με το πλάνο της διοίκησης, τα έσοδα από την ασφαλιστική δραστηριότητα θα μπορούσαν να φθάσουν περίπου τα 210 εκατ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας.

Η Citi σημειώνει ότι ορισμένοι στόχοι, όπως η αύξηση των ασφαλιστικών εσόδων και η συγκράτηση του κόστους, ενδέχεται να αποδειχθούν απαιτητικοί. Ωστόσο εκτιμά ότι η συνολική στρατηγική της τράπεζας είναι ρεαλιστική και αφήνει περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης των αποτιμήσεων, εφόσον επιβεβαιωθεί η πορεία βελτίωσης της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.