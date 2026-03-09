#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Phoenix Vega Mezz: Εισέπραξε τοκομεριδία ύψους €800 χιλ. στο τρίμηνο

Εισέπραξε τοκομερίδια που αντιστοιχούν στην προηγούμενη 3μηνη περίοδο τόκων.

Δημοσιεύθηκε: 9 Μαρτίου 2026 - 18:29

Phoenix Vega Mezz: Εισέπραξε τοκομεριδία ύψους €800 χιλ. στο τρίμηνο
Η PHOENIX VEGA MEZZ ανακοινώνει ότι κατά τον Φεβρουάριο 2026, εισέπραξε τόκους που αντιστοιχούν στην προηγούμενη 3μηνη περίοδο, συνολικού ύψους €0,8 εκατ..

